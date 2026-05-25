"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

De doelpunten van Siebens leverden SK Londerzeel de tweede plek op. Op basis van het doelpuntensaldo moest het de titel aan KSK Heist laten. Toch kijkt Siebens terug op een geslaagde campagne met zijn ploeg, die 65 punten verzamelde in de competitie.

"Tevreden, trots en hoopvol", beschrijft hij zijn zijn seizoen bij Het Laatste Nieuws. "SK Londerzeel heeft het ondanks de gemiste promotie uitstekend gedaan dit seizoen. We hadden de beste aanval (85 goals, red.)."

Siebens ontplofte dit seizoen

"Ik werd topschutter van de reeks, en zeggen dat ik niet eens een diepe spits ben", merkt hij op. "Bij City Pirates en Rupel Boom kwam ik niet verder dan één doelpunt per seizoen. Ik werd steeds gebruikt als flankspeler. Op zich speel ik het liefst op die positie. Vorig jaar ontbolsterde ik met 14 treffers, dit seizoen ontplofte ik."

Over zijn meest memorabele goal dit seizoen moet hij niet lang nadenken. "Op de allereerste speeldag wonnen we thuis met 1-0 van Heist. Zij hadden toen al luid verkondigd dat ze kampioen wilden spelen. Het was een eerste stunt van ons dit seizoen en het begin van een geweldige reeks. Ook mijn 3 goals tegen Hades blijven bij. Van 2-3 kwamen we terug tot 4-3. Het was mijn eerste hattrick."

Ronaldo als idool

Dit seizoen pakte SK Londerzeel net naast de titel, maar volgend seizoen hopen ze die wel te pakken in het Eeckelaers Stadion. Siebens moet daarin met zijn goals een belangrijke rol gaan spelen. Als hij zijn prestaties van dit seizoen kan herhalen, zal de club uit de provincie Vlaams-Brabant er niet ver af zijn.





Siebens, die Cristiano Ronaldo aanhaalt als zijn idool, kreeg zijn opleiding bij Rupel Boom, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Daarna speelde hij voor de eerste ploegen van Rupel Boom, City Pirates en tegenwoordig SK Londerzeel.