Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Met een 5-0 nederlaag hebben de Buffalo's nog een bolwassing gekregen van Club Brugge op de laatste speeldag van de Champions' Play-offs. Het sluit de play-offs zo af zonder overwinning, Rik De Mil was dan ook duidelijk achteraf.

Stevige nederlaag, maar De Mil ziet ook positieve punten

"We zijn bijzonder ontgoocheld, 5-0 verliezen doet uiteraard veel pijn. Het toont wel een duidelijke realiteit aan, namelijk dat het verschil tussen deze twee ploegen bijzonder groot is. Club is gewoon veel beter dan ons."

"Anderzijds zijn we voor de rest altijd competitief geweest in deze play-offs en dat heeft er ook voor gezorgd dat we vijfde zijn geworden. Niet alles is dus negatief, dat moeten we dus meenemen richting die finale", verwees De Mil naar de wedstrijd tegen Racing Genk.

KAA Gent speelt nog voor Europees ticket tegen Racing Genk

"Deze zware nederlaag moet nu eerst verwerkt worden en dat zal een aantal dagen duren. We zullen er tegen Racing Genk weer moeten staan, maar dat dit nu even aankomt is wel duidelijk", ging De Mil nog verder.

"We spelen een finale en dan weet je dat je gewoon moet winnen. We zullen die moeten aanpakken zoals iedere wedstrijd in de play-offs, met dat verschil dat we bijzonder efficiënt moeten zijn in beide zestienen."