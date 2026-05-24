Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
Met een 5-0 nederlaag heeft KAA Gent nog eens zwaar verloren in zijn laatste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Tegen Racing Genk moeten de Buffalo's nog strijden voor het laatste Europese ticket.

Met een 5-0 nederlaag hebben de Buffalo's nog een bolwassing gekregen van Club Brugge op de laatste speeldag van de Champions' Play-offs. Het sluit de play-offs zo af zonder overwinning, Rik De Mil was dan ook duidelijk achteraf. 

Stevige nederlaag, maar De Mil ziet ook positieve punten

"We zijn bijzonder ontgoocheld, 5-0 verliezen doet uiteraard veel pijn. Het toont wel een duidelijke realiteit aan, namelijk dat het verschil tussen deze twee ploegen bijzonder groot is. Club is gewoon veel beter dan ons."

"Anderzijds zijn we voor de rest altijd competitief geweest in deze play-offs en dat heeft er ook voor gezorgd dat we vijfde zijn geworden. Niet alles is dus negatief, dat moeten we dus meenemen richting die finale", verwees De Mil naar de wedstrijd tegen Racing Genk. 

KAA Gent speelt nog voor Europees ticket tegen Racing Genk

"Deze zware nederlaag moet nu eerst verwerkt worden en dat zal een aantal dagen duren. We zullen er tegen Racing Genk weer moeten staan, maar dat dit nu even aankomt is wel duidelijk", ging De Mil nog verder. 

"We spelen een finale en dan weet je dat je gewoon moet winnen. We zullen die moeten aanpakken zoals iedere wedstrijd in de play-offs, met dat verschil dat we bijzonder efficiënt moeten zijn in beide zestienen."

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

