Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Club Brugge staat deze zomer voor belangrijke keuzes op de transfermarkt. Vooral de situatie bij de doelmannen zorgt voor kopzorgen na het afscheid van Simon Mignolet. Analist Hein Vanhaezebrouck ziet alvast een duidelijke oplossing.

Onrust rond afscheid van Mignolet

Zelfs tijdens de galamatch tegen KAA Gent bleef de keeperskwestie een gevoelig onderwerp bij Club Brugge. Rond de vervanging van Simon Mignolet ontstond opnieuw discussie.

Dani Van den Heuvel was niet tevreden nadat Club ervoor koos om jong talent Argus Vanden Driessche zijn debuut te laten maken als invaller. Volgens verschillende berichten zorgde die beslissing voor frustratie binnen de spelersgroep. Het incident toont nogmaals aan hoe onzeker de situatie onder de lat momenteel is bij blauw-zwart.

Club Brugge moet stevig investeren

Volgens Hein Vanhaezebrouck wacht Club Brugge deze zomer veel werk op de transfermarkt. De voormalige trainer noemt de keeperspositie zelfs één van de grootste prioriteiten. “Ja, er ligt heel veel werk voor Club Brugge. Kijk maar naar de doelmannen”, vertelde hij bij Sporza. “Ze zouden daar zomaar drie nieuwe namen kunnen nodig hebben.”

Met het vertrek van Mignolet moet Club plots op zoek naar een nieuwe eerste doelman. Daarnaast blijft ook de toekomst van verschillende andere keepers onzeker.

Vanhaezebrouck twijfelt bovendien of Dani Van den Heuvel klaar is voor een grotere rol. “Ze hebben Van den Heuvel kansen gegeven, dan denk je automatisch: dat wordt misschien de nummer twee. Maar na de wedstrijd tegen KV Mechelen weet ik het eerlijk gezegd niet meer.”

Lees ook... Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Jonge keeper nog niet klaar

De analist verwacht dat Club Brugge sowieso een ervaren doelman zal aantrekken. Mogelijk zelfs twee. “Ze gaan een eerste keeper moeten halen en mogelijk ook een tweede”, klinkt het duidelijk. Volgens Vanhaezebrouck zal Argus Vanden Driessche voorlopig vooral ervaring moeten opdoen als derde keeper.

“Club Brugge heeft niet echt de traditie om meteen een jonge keeper voor de leeuwen te gooien”, legt hij uit. Daarmee verwijst hij naar clubs zoals Genk, waar jonge doelmannen sneller kansen krijgen.

Koen Casteels als ideale oplossing?

Vanhaezebrouck schuift zelf ook een naam naar voren als mogelijke oplossing: Koen Casteels. “Ik zou misschien denken aan een ervaren overgangsfiguur”, zegt hij. “Iemand als Koen Casteels bijvoorbeeld: een keeper voor twee jaar, terwijl je achter de schermen je jong talent rustig klaarstoomt.” Met de Champions League in het vooruitzicht lijkt Club Brugge inderdaad weinig risico te willen nemen onder de lat.

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

