Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Club Brugge staat deze zomer voor belangrijke keuzes op de transfermarkt. Vooral de situatie bij de doelmannen zorgt voor kopzorgen na het afscheid van Simon Mignolet. Analist Hein Vanhaezebrouck ziet alvast een duidelijke oplossing.

Onrust rond afscheid van Mignolet

Zelfs tijdens de galamatch tegen KAA Gent bleef de keeperskwestie een gevoelig onderwerp bij Club Brugge. Rond de vervanging van Simon Mignolet ontstond opnieuw discussie.

Dani Van den Heuvel was niet tevreden nadat Club ervoor koos om jong talent Argus Vanden Driessche zijn debuut te laten maken als invaller. Volgens verschillende berichten zorgde die beslissing voor frustratie binnen de spelersgroep. Het incident toont nogmaals aan hoe onzeker de situatie onder de lat momenteel is bij blauw-zwart.

Club Brugge moet stevig investeren

Volgens Hein Vanhaezebrouck wacht Club Brugge deze zomer veel werk op de transfermarkt. De voormalige trainer noemt de keeperspositie zelfs één van de grootste prioriteiten. “Ja, er ligt heel veel werk voor Club Brugge. Kijk maar naar de doelmannen”, vertelde hij bij Sporza. “Ze zouden daar zomaar drie nieuwe namen kunnen nodig hebben.”

Met het vertrek van Mignolet moet Club plots op zoek naar een nieuwe eerste doelman. Daarnaast blijft ook de toekomst van verschillende andere keepers onzeker.

Vanhaezebrouck twijfelt bovendien of Dani Van den Heuvel klaar is voor een grotere rol. “Ze hebben Van den Heuvel kansen gegeven, dan denk je automatisch: dat wordt misschien de nummer twee. Maar na de wedstrijd tegen KV Mechelen weet ik het eerlijk gezegd niet meer.”



Jonge keeper nog niet klaar

De analist verwacht dat Club Brugge sowieso een ervaren doelman zal aantrekken. Mogelijk zelfs twee. “Ze gaan een eerste keeper moeten halen en mogelijk ook een tweede”, klinkt het duidelijk. Volgens Vanhaezebrouck zal Argus Vanden Driessche voorlopig vooral ervaring moeten opdoen als derde keeper.

“Club Brugge heeft niet echt de traditie om meteen een jonge keeper voor de leeuwen te gooien”, legt hij uit. Daarmee verwijst hij naar clubs zoals Genk, waar jonge doelmannen sneller kansen krijgen.

Koen Casteels als ideale oplossing?

Vanhaezebrouck schuift zelf ook een naam naar voren als mogelijke oplossing: Koen Casteels. “Ik zou misschien denken aan een ervaren overgangsfiguur”, zegt hij. “Iemand als Koen Casteels bijvoorbeeld: een keeper voor twee jaar, terwijl je achter de schermen je jong talent rustig klaarstoomt.” Met de Champions League in het vooruitzicht lijkt Club Brugge inderdaad weinig risico te willen nemen onder de lat.