KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
KM Torhout ondergaat een heuse transformatie in het tussenseizoen. Maar liefst 19 spelers zeggen de club vaarwel. Sportief manager Johnny Nierynck geeft tekst en uitleg.

KM Torhout sloot het seizoen af in de subtop van Tweede Afdeling VV A. Het verzamelde 41 punten en eindigde op de zesde plaats. Volgend seizoen zal het team er helemaal anders uitzien. 

Een deel van de ruggengraat vertrekt

"Negentien spelers die één of meerdere keren op het wedstrijdblad van het eerste elftal hebben gestaan verhuizen", vertelt sportief manager Johnny Nierynck aan Het Laatste Nieuws. "Daar zitten een aantal mannen bij die de laatste jaren de ruggengraat van KM Torhout vormden."

Torhout trok bijgevolg een pak spelers aan. Er zullen ook enkele jongeren doorgeschoven worden. Onder meer Bryan Van Den Bogaert en Yari Brachet werden gehaald. Zij komen over van Knokke.

“Bryan is een leidersfiguur, heel mondig en bovendien linksvoetig”, zegt Nierynck. "Hij is iemand die onze jongeren naar een nog hoger niveau moet tillen. Yari Brachet is intussen 23. Hij krijgt bij ons de kans zich verder te ontplooien."

Spelers met goesting

Torhout haalde ook Enrique Tanghe (Lauwe), Matti Van De Gehuchte (Lokeren), Mathieu Vervaecke (Blankenberge), Thibo Janssens (Varsenare) en Gianni Lingier (Wervik). Dat zijn allemaal aanvallende pionnen.

"Enrique is de vervanger van Tibo Van De Velde die in onze goeie periode diepe spits was", verklaart Nierynck. "Matti keert terug van Lokeren waar hij vooral bij de beloften speelde. Mathieu kende bij Blankenberge twee moeilijke jaren en krijgt bij ons de kans zich te herlanceren. Met Thibo en Gianni haalden we twee jongens die op lager niveau doelpunten en assists afleverden. In iedere lijn hebben we spelers met goesting."

De Velodroom

Dat belooft voor komend seizoen voor Torhout, dat de competitie afsloot met een 2-1-nederlaag op het veld van RC Harelbeke. De West-Vlamingen klokten zo af op dertien zeges, vijftien nederlagen en twee gelijke spelen in dertig matchen. Volgend seizoen hopen ze beter te doen in De Velodroom, onder impuls van de vele nieuwkomers.

