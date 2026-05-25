Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Met het einde van de competitie is ook duidelijk welke Belgische clubs volgend seizoen Europa in trekken. Vijf ploegen vertegenwoordigen de Jupiler Pro League in de Champions League, Europa League en Conference League.

Club Brugge: rechtstreeks naar de Champions League

Club Brugge kroonde zich tot landskampioen en is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League. Blauw-zwart hoeft dus geen voorrondes te spelen en mag zich opnieuw opmaken voor het kampioenenbal.

Voor Club wordt het al de achtste deelname in tien jaar tijd aan de groepsfase van de Champions League. Dankzij de sterke Europese prestaties van de voorbije seizoenen komt de ploeg bovendien opnieuw terecht in pot 2 bij de loting.

Daardoor vermijdt Club enkele absolute topclubs in de eerste fase van het toernooi. Tegenstanders als Borussia Dortmund, Manchester United en Aston Villa behoren wel tot de mogelijke affiches.

De eerste speeldag van de League Phase van de Champions League wordt gespeeld op 16 en 17 september.

Union SG: zware opdracht in de Champions League

Vicekampioen Union SG krijgt nog de kans om zich via de voorrondes te plaatsen voor de League Phase van de Champions League. De Brusselaars starten in de derde voorronde.



Union speelt zijn wedstrijden op 4 of 5 augustus en op 11 augustus. De ploeg is daarbij geen reekshoofd en dreigt dus meteen een sterke tegenstander te treffen. Lyon, Olympiakos en Bodø/Glimt behoren voorlopig tot de mogelijke opponenten.

Toch is Union zeker van Europees voetbal tot na Nieuwjaar. Als de Brusselaars worden uitgeschakeld in de Champions League-voorronde, zakken ze automatisch door naar de Europa League.

STVV: Europese droom leeft voort

STVV beleefde een sensationeel seizoen en mag zich opmaken voor de play-offs van de Europa League. De Limburgers spelen die beslissende voorronde op 20 en 27 augustus.

Even leek STVV rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Europa League, maar door de vierde plaats van Aston Villa in de Premier League ging dat scenario uiteindelijk niet door.

Omdat STVV weinig Europese ervaring heeft, is de club geen reekshoofd. Daardoor kunnen stevige affiches volgen tegen ploegen als Braga, Rangers of Salzburg.

Ook voor STVV is er een vangnet voorzien. Bij uitschakeling in de Europa League-play-offs stroomt de ploeg door naar de League Phase van de Conference League.

Anderlecht moet vroeg aan de bak

Anderlecht begint zijn Europese campagne bijzonder vroeg. Paars-wit start in de tweede voorronde van de Europa League en speelt al op 23 en 30 juli, nog voor de start van de nieuwe competitie.

De Brusselaars zijn in die ronde wel reekshoofd en vermijden zo enkele zware tegenstanders. Mogelijke opponenten zijn onder meer FC Twente, Hammarby, Besiktas en Sankt Gallen.

Om de League Phase van de Europa League te bereiken, moet Anderlecht liefst drie voorrondes overleven. Bij uitschakeling krijgt de club nog een herkansing via de Conference League-voorronde.

Binnen Anderlecht wil men absoluut vermijden dat het Europese avontuur opnieuw vroegtijdig eindigt, zoals vorig seizoen na de pijnlijke uitschakelingen tegen Häcken en AEK Athene.

Laatste ticket voor KAA Gent of KRC Genk

Het vijfde en laatste Europese ticket wordt pas volgend weekend verdeeld. KAA Gent en KRC Genk strijden nog in een barrageduel om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League.

De winnaar speelt op 23 en 30 juli en zal in die ronde reekshoofd zijn. Zowel Gent als Genk vermijdt daardoor enkele sterkere Europese ploegen.

De opdracht blijft echter moeilijk. De winnaar van het barrageduel moet nog drie voorrondes overleven om de League Phase van de Conference League te bereiken.