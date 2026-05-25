Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Bij de WK-voorbereidingen van Rudi Garcia wordt niets aan het toeval overgelaten. De Rode Duivels weten precies wat ze kunnen verwachten van de verschillende scheidsrechters die hun wedstrijden zullen fluiten. Met dank aan ... de hulp van de refs van de Pro League.

Tegenwoordig is het organiseren van een WK bijna een van de twaalf werken van Hercules. Er moet namelijk steeds meer gebeuren om een groot toernooi in goede banen te leiden, zowel praktisch, organisatorisch als natuurlijk op het veld.

De staf is enorm gegroeid en optimaliseert talloze parameters, van de fysieke conditie van elk teamlid tot tactische briefings over de tegenstanders die ze tijdens het toernooi zullen treffen. Dit zijn natuurlijk slechts de meest zichtbare taken.

Rudi Garcia wil weten welke scheidsrechters de Rode Duivels zullen treffen op het WK

Maar coaches weten als geen ander: resultaten halen zit in de details. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Sommige externe consultants worden zelfs speciaal voor de duur van een groot toernooi en de voorbereiding daarop ingeschakeld.

Binnen de bond krijgt Rudi Garcia steun van de scheidsrechters uit de Pro League. Zij dragen zo volledig mogelijk bij aan de voorbereiding van de Rode Duivels op het gebied van arbitrage. "Ze geven ons een rapport over alle scheidsrechters die onze wedstrijden zullen fluiten. Dat deden ze ook al tijdens de kwalificatiewedstrijden," legde Rudi Garcia uit aan Canal+ tijdens een uitgebreide reportage van de Franse zender in het trainingscentrum van de bond in Tubize.

Informatie richting het WK is van groot belang

Deze verslagen zijn een ware goudmijn en leveren Garcia en het team onschatbare informatie op: "Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn spelers: 'Deze scheidsrechter is coulant met de gele kaarten, maar zodra je protesteert, krijg je er meteen een'", legt de coach uit.





Als alles volgens plan verloopt, zullen de Rode Duivels volledig geïnformeerd aankomen over wat hen te wachten staat op Amerikaanse bodem. Nu moeten ze deze informatie alleen nog goed benutten, bijvoorbeeld door niet in het oor te schreeuwen van de meest temperamentvolle scheidsrechter van het toernooi.