Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK
Foto: © photonews
Word fan van België! 2634

Bij de WK-voorbereidingen van Rudi Garcia wordt niets aan het toeval overgelaten. De Rode Duivels weten precies wat ze kunnen verwachten van de verschillende scheidsrechters die hun wedstrijden zullen fluiten. Met dank aan ... de hulp van de refs van de Pro League.

Tegenwoordig is het organiseren van een WK bijna een van de twaalf werken van Hercules. Er moet namelijk steeds meer gebeuren om een groot toernooi in goede banen te leiden, zowel praktisch, organisatorisch als natuurlijk op het veld.

De staf is enorm gegroeid en optimaliseert talloze parameters, van de fysieke conditie van elk teamlid tot tactische briefings over de tegenstanders die ze tijdens het toernooi zullen treffen. Dit zijn natuurlijk slechts de meest zichtbare taken.

Rudi Garcia wil weten welke scheidsrechters de Rode Duivels zullen treffen op het WK 

Maar coaches weten als geen ander: resultaten halen zit in de details. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Sommige externe consultants worden zelfs speciaal voor de duur van een groot toernooi en de voorbereiding daarop ingeschakeld.

Binnen de bond krijgt Rudi Garcia steun van de scheidsrechters uit de Pro League. Zij dragen zo volledig mogelijk bij aan de voorbereiding van de Rode Duivels op het gebied van arbitrage. "Ze geven ons een rapport over alle scheidsrechters die onze wedstrijden zullen fluiten. Dat deden ze ook al tijdens de kwalificatiewedstrijden," legde Rudi Garcia uit aan Canal+ tijdens een uitgebreide reportage van de Franse zender in het trainingscentrum van de bond in Tubize.

Informatie richting het WK is van groot belang

Deze verslagen zijn een ware goudmijn en leveren Garcia en het team onschatbare informatie op: "Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn spelers: 'Deze scheidsrechter is coulant met de gele kaarten, maar zodra je protesteert, krijg je er meteen een'", legt de coach uit.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de Rode Duivels volledig geïnformeerd aankomen over wat hen te wachten staat op Amerikaanse bodem. Nu moeten ze deze informatie alleen nog goed benutten, bijvoorbeeld door niet in het oor te schreeuwen van de meest temperamentvolle scheidsrechter van het toernooi.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

21:40
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
1
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
1
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
2
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
2
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
3
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
3
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
3
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
9
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
7
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
4
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
4
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van snuffel snuffel over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17 Union 60 Union 60 over "Oui, ce sont des boulettes" : Jonathan Lardot reconnaît deux grosses erreurs arbitrales durant les Playoffs Lommelaar Lommelaar over Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee" Bickyburger Bickyburger over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" STAADBAL STAADBAL over Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen rinus michels rinus michels over Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson? jawaddedadde jawaddedadde over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved