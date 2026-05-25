Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Het seizoen zit er op. En dus brengen we u ook ons allerlaatste elftal van het seizoen, met minder teams in de running nu de Relegation Play-offs afgelopen zijn. Union en Club Brugge zijn na hun knalprestaties dit weekend uiteraard het best vertegenwoordigd.

Doelman

We hadden Simon Mignolet een meer dan verdiend eerbetoon kunnen geven, als een van de beste doelmannen die ooit in onze competitie speelde en die zijn handschoenen aan de haak hangt na een indrukwekkende carrière in het Belgische voetbal. Maar Lucca Brughmans was opnieuw van goudwaarde voor KRC Genk: hij hield zijn netten schoon in een zege die zijn ploeg naar de barrages tegen AA Gent loodste.

Verdedigers

Voor deze laatste verdediging van het seizoen gaan we niet plots origineel doen. Ross Sykes was opnieuw ijzersterk achterin en beschikt over een venijn dat voor de tegenstander even irritant is als het voor zijn ploeg nuttig is. En alsof dat nog niet volstond, pikte hij alweer zijn doelpunt mee.

We waren dicht bij een centrale defensie die voor 100% uit Union-spelers bestond, want Christian Burgess maakte indruk tegen Sikan. Maar de zwakte van de tegenstander én het feit dat er sowieso nog Unionisten in dit elftal staan, doet ons uiteindelijk kiezen voor Rein Van Helden: doelpuntenmaker en stevig in de duels tegen Westerlo met Antwerp.

Links achterin gaan we voor de Truienaar Taiga Hata, die constant presteerde en tegen KV Mechelen zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte. Rechts is de keuze al even logisch: de beste speler op die positie in onze competitie, Zakaria El Ouahdi. Hij was in deze Europe Playoffs wat uit beeld verdwenen, maar werd wakker op het ideale moment met een belangrijke assist. Hij blijft zo nipt voor op Anan Khalaili, erg sterk maar uiteindelijk "voor niets".



Middenveld

Geen verrassingen: het is feest bij Club Brugge en Union na hun ruime overwinning op de slotspeeldag. Besfort Zeneli deelde drie assists uit tegen Anderlecht en lijkt helemaal klaar om volgend seizoen nog harder door te breken. Hans Vanaken strooide bij Club Brugge opnieuw met klasse en gaf ook een assist, maar Hugo Vetlesen leverde er twee af: hij krijgt dus de voorkeur.

Om het middenveld te vervolledigen belonen we dit keer noch een Unionist, noch een Bruggeling, maar wel een Carolo. Yacine Titraoui was de metronoom van uitstekende Zebra's op het veld van Standard en serveerde een echte caviaarbal op het hoofd van Jakob Romsaas, om Sclessin in diepe malaise te storten.

Aanvallers

Er was keuze te over: moeilijk om Antoine Bernier, ook al uitstekend bij Charleroi, links te laten liggen. Of het Japanse wingerduo van KRC Genk, Ayumu Yokoyama en Junya Ito, allebei trefzeker en bijzonder wervelend. Maar Club Brugge en Union maakten dit weekend opnieuw de meeste indruk.

Zoals (bijna) altijd in deze Playoffs staat Christos Tzolis dus weer in ons elftal van de week na opnieuw een wedstrijd op topniveau. Voorin zetten we twee spitsen die eigenlijk niet te scheiden zijn: Nicolo Tresoldi, met een hattrick die Julian Nagelsmann misschien aan het twijfelen brengt over zijn keuze, en Kevin Rodriguez, die de Anderlecht-defensie liet dansen.

Het elftal van de week: