Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Royal Antwerp FC heeft een moeilijk seizoen op een positieve noot afgesloten. De Great Old haalde het op de laatste speeldag van de Europe Play-offs van Westerlo met 2-0.

De wedstrijd tegen Westerlo stond vooraf in het teken van het afscheid van enkele spelers. Vincent Janssen, Zeno van den Bosch, Gyrano Kerk en Dennis Praet werden allen (letterlijk) in de bloemetjes gezet.

Devalckeneer met zijn debuut

Na de plichtplegingen was het tijd voor voetbal. Westerlo begon stevig en pakte meteen geel via Thomas Van den Keybus. In doel maakte Niels Devalckeneer (Antwerp) zijn debuut. Die kweet zich in de eerste helft uitstekend van zijn taak.

De thuisploeg dreigde via Adekami, maar Jungdal stond pal in het doel van Westerlo. Na een half uur kreeg Janssen een dot van een kans. De Nederlander kon na een goede kap niet afwerken. Antwerp bleef het proberen in de eerste helft en nam het heft in handen. Dat resulteerde in een kans voor Scott, maar die besloot over.

Van Helden met de 1-0

Net voor de rust was het dan toch prijs voor Antwerp. Van Helden profiteerde van een bal die niet wegraakte in de zestien en werkte binnen: 1-0. Stamnummer één alsnog met een voorsprong de kleedkamer in.





Na de pauze bleef Antwerp doorduwen. Janssen kreeg meteen een goede kans, maar Jungdal redde. Niet veel later kon ook Scott niet scoren. Antwerp bleef de wedstrijd domineren. Kerk besloot het te proberen met een solo. Het schot kwam er niet goed uit.

Fofana beslist de wedstrijd

Kerk werd niet veel later vervangen door Modibo Fofana. De invaller liet zich meteen opmerken met een rake kopbal: 2-0. Dat was het sein voor de thuisploeg om de voet wat van het gaspedaal te halen. Daardoor bloedde de wedstrijd wat dood. Antwerp vond het goed zo, terwijl Westerlo niet bij machte was om iets aan de achterstand te doen.

Het bleef 2-0, waardoor Antwerp zijn seizoen toch nog op een positieve noot afsluit. Westerlo trekt met twee nederlagen de vakantie in, nadat het even mee leek te gaan doen om de eindwinst in de Europe Play-offs.