Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Er was deze week nog een keertje midweekvoetbal. En dus blijven ook wij u op de hoogte houden van wie op ons het meeste indruk maakte. Dat is dus ook niet anders met ons team van de speeldag van speeldag 9 in de Champions' Play-offs en Europe Play-offs.

Doelman

In doel hadden we voor de zoveelste keer kunnen kiezen voor Davy Roef. Hij hield andermaal de nul tegen Union SG en werd zo ook man van de match voor de Buffalo's. De goalie werd ook speler van het jaar bij De Buffalo's, veelzeggend voor de kwaliteit op het veld ergens ook.

Toch is het uiteindelijk Nozawa die ons team van de week haalt. Hij pakte uit met héél veel goede reddingen en zelfs een paar mirakelsaves om Genk punten afhandig te maken met Royal Antwerp FC. Hoopgevend richting toekomst.

Verdediging

In de verdediging moeten we een beetje atypisch puzzelen. De twee beste verdedigers van het weekend staan namelijk bijna op dezelfde plaats en veel indrukwekkende verdedigers zagen we bovendien niet aan het werk.

Mortensen was voor Standard van belang in het heroveren van de leidersplaats in de Europe Play-offs, maar hij speelde eigenlijk meer als linksmidden dan als linksachter in een 3-4-3. Toch schuiven we hem een beetje achteruit in ons veldje.

Naast hem krijgt de jonge Christ Souanga zijn stekje. De verdediger van OH Leuven maakte indruk defensief én scoorde een belangrijk doelpunt. Siebe Van Der Heyden was de rustige vastheid achterin en hield de nul voor KAA Gent tegen vice-kampioen Union SG.



Middenveld

Op het middenveld kunnen we ook deze keer niet naast een aantal sterke spelers van Club Brugge. Zo maakte Christos Tzolis vanop de rechterflank opnieuw heel veel indruk voor de Bruggelingen, waardoor hij ook nog eens werkte aan zijn statistieken.

Centraal op het middenveld posteren we met Aleksandar Stankovic nog een speler van Club Brugge. Hij was misschien wel de belangrijkste man van de match op bezoek bij Mechelen, door heel veel duels te gaan winnen.

En ook Anderlecht krijgt zijn plekje in ons team van de week. Zowel Nathan De Cat als Yari Verschaeren kregen een applausvervanging om hun mogelijk einde bij paars-wit te vieren. Beiden scoorden nog eens goede punten met hun drive en het leverde Anderlecht een belangrijke overwinning op met oog op plaats vier in de stand.

Aanval

Voorin hadden we Myron Van Brederode voor de tweede speeldag op rij in de punt kunnen zetten, maar deze keer waren er eigenlijk nog drie spelers die meer indruk wisten te maken. Namens Standard posteren we Nkada, die meer deed dan alleen maar een elfmeter omzetten.

Tresoldi was voor Club Brugge de kwelgeest van de defensie van KV Mechelen en wist opnieuw zijn neus voor doelpunten te laten zien. En we geven ook nog een derde speler van Anderlecht een stekje in ons team van de week. Sikan maakte namelijk indruk én scoorde zijn eerste doelpunt voor paars-wit, al was dat doelpunt bijna eerder toeval dan echt een doeltreffende actie.

Alles samen levert dat dit elftal op: