Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Er was deze week nog een keertje midweekvoetbal. En dus blijven ook wij u op de hoogte houden van wie op ons het meeste indruk maakte. Dat is dus ook niet anders met ons team van de speeldag van speeldag 9 in de Champions' Play-offs en Europe Play-offs.

Doelman

In doel hadden we voor de zoveelste keer kunnen kiezen voor Davy Roef. Hij hield andermaal de nul tegen Union SG en werd zo ook man van de match voor de Buffalo's. De goalie werd ook speler van het jaar bij De Buffalo's, veelzeggend voor de kwaliteit op het veld ergens ook.

Toch is het uiteindelijk Nozawa die ons team van de week haalt. Hij pakte uit met héél veel goede reddingen en zelfs een paar mirakelsaves om Genk punten afhandig te maken met Royal Antwerp FC. Hoopgevend richting toekomst.

Verdediging

In de verdediging moeten we een beetje atypisch puzzelen. De twee beste verdedigers van het weekend staan namelijk bijna op dezelfde plaats en veel indrukwekkende verdedigers zagen we bovendien niet aan het werk.

Mortensen was voor Standard van belang in het heroveren van de leidersplaats in de Europe Play-offs, maar hij speelde eigenlijk meer als linksmidden dan als linksachter in een 3-4-3. Toch schuiven we hem een beetje achteruit in ons veldje.

Naast hem krijgt de jonge Christ Souanga zijn stekje. De verdediger van OH Leuven maakte indruk defensief én scoorde een belangrijk doelpunt. Siebe Van Der Heyden was de rustige vastheid achterin en hield de nul voor KAA Gent tegen vice-kampioen Union SG.

Lees ook... Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Middenveld

Op het middenveld kunnen we ook deze keer niet naast een aantal sterke spelers van Club Brugge. Zo maakte Christos Tzolis vanop de rechterflank opnieuw heel veel indruk voor de Bruggelingen, waardoor hij ook nog eens werkte aan zijn statistieken.

Centraal op het middenveld posteren we met Aleksandar Stankovic nog een speler van Club Brugge. Hij was misschien wel de belangrijkste man van de match op bezoek bij Mechelen, door heel veel duels te gaan winnen.

En ook Anderlecht krijgt zijn plekje in ons team van de week. Zowel Nathan De Cat als Yari Verschaeren kregen een applausvervanging om hun mogelijk einde bij paars-wit te vieren. Beiden scoorden nog eens goede punten met hun drive en het leverde Anderlecht een belangrijke overwinning op met oog op plaats vier in de stand.

Aanval

Voorin hadden we Myron Van Brederode voor de tweede speeldag op rij in de punt kunnen zetten, maar deze keer waren er eigenlijk nog drie spelers die meer indruk wisten te maken. Namens Standard posteren we Nkada, die meer deed dan alleen maar een elfmeter omzetten.

Tresoldi was voor Club Brugge de kwelgeest van de defensie van KV Mechelen en wist opnieuw zijn neus voor doelpunten te laten zien. En we geven ook nog een derde speler van Anderlecht een stekje in ons team van de week. Sikan maakte namelijk indruk én scoorde zijn eerste doelpunt voor paars-wit, al was dat doelpunt bijna eerder toeval dan echt een doeltreffende actie. 

Alles samen levert dat dit elftal op:

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

15:00
Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

17:30
Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

13:00
5
"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

12:00
11
LIVE: Ferrera kiest drie andere spelers om Dender in JPL te houden, Lommel verdedigt voorsprong met zelfde elf Live

LIVE: Ferrera kiest drie andere spelers om Dender in JPL te houden, Lommel verdedigt voorsprong met zelfde elf

17:30
Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

11:30
5
Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Analyse

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

16:30
1
Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

16:00
DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

14:00
Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

15:30
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

09:00
'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

12:30
2
Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

14:30
2
Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

13:30
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00
Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

08:00
7
Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

11:00
4
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

09:30
6
RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

10:00
14
"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

06:45
1
Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

08:30
27
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

20:00
6
Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

10:30
LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45
Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

23:00
8
Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

22/05
13
Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

07:30
6
"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
3
📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

22:30
2
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

22/05
40
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
1
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

20:30
Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

22/05
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp fierce fierce over OH Leuven - KRC Genk: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen" TIGERMANIA TIGERMANIA over Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Svilar in de prijzen in de Serie A Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KAA Gent: - Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - Westerlo: - Afzuip Afzuip over Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt Boktor Boktor over Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich Boktor Boktor over RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved