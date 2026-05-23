Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

De strijd om het laatste Europese ticket begint op zaterdagavond met de wedstrijden van Standard en Genk. Als de Rouches winnen, dan zijn ze zeker dat ze een barragewedstrijd mogen spelen tegen KAA Gent of KV Mechelen. Ook de analisten hebben een voorkeur.

David Bates is opnieuw de baas achterin bij Standard geworden. Een patron die zelfs niet meer hoeft gespaard te worden wanneer zijn ploeg drie wedstrijden in acht dagen moet afwerken, na zijn zware knieblessure en vijftien maanden afwezigheid.

Vanaf zijn terugkeer in de defensie van de Rouches nam de Schot opnieuw een leidersrol op die hij nooit kwijt was. "Ik ben al jaren een leider. Ik help graag de spelers rondom mij, organiseer, dat maakt mijn taak in de match ook makkelijker. Daardoor kunnen we een beter blok neerzetten of beter druk zetten. De verdediging organiseren en helpen, dat is een van mijn sterktes. Dat ben ik nooit kwijtgeraakt, zelfs niet toen ik geblesseerd was."

David Bates is klaar om te knallen en wil Europa in

Die wedstrijd wordt al de derde in acht dagen voor David Bates. In tegenstelling tot sommige andere spelers uit de kern kreeg hij van Vincent Euvrard geen rust. De 29-jarige heeft dat volgens hem ook niet nodig. "Ik was niet bang voor die reeks wedstrijden", vertelde hij donderdag op de persconferentie, in aanloop naar de cruciale wedstrijd tegen Charleroi.

De coach zei dat hij me in alle drie de matchen wilde laten spelen, en daar was ik blij om. Ik voel me goed, en eerlijk gezegd stelt het me gerust als ik ploegmaats hoor zeggen dat ze wat stram zijn of zich wat zwaar voelen, want dat is bij mij niet het geval", glimlachte de Schot.

Johan Boskamp roert zich in het debat om Europees voetbal

Bates wil met Standard Europa in. En daar hebben ze een kans toe, want ze hebben het in eigen handen. Winnen van Charleroi en daarna winnen van KAA Gent of KV Mechelen en de voorrondes van de Conference League zijn bereikt.





"Als je dertig keer naar de goal trapt en nog niet kan scoren, dan ben je toe aan vakantie. Genk haalt het dus al niet. Ik zie Standard de Europe Play-offs winnen. Ze doen het de laatste tijd niet slecht, al kan ik ook niet zeggen dat ik geniet van hun voetbal. Van mij mogen ze in die Europese barragematch uitkomen tegen KV Mechelen. Dat kan een leuk potje opleveren tussen twee clubs die snakken naar Europees voetbal", aldus Johan Boskamp dan weer in Het Belang van Limburg over de zaak.