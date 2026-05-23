Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Casper Nielsen lijkt klaar om zaterdagavond aan de aftrap te verschijnen tegen Sporting Charleroi. Vincent Euvrard zal daarentegen Henry Lawrence en Tobias Mohr in de gaten moeten houden, want zij zijn geschorst bij een volgende gele kaart. Ze sparen is natuurlijk ook niet mogelijk.

Voor Standard wordt het zaterdagavond tegen Sporting Charleroi de belangrijkste wedstrijd sinds het seizoen 2018-2019, toen het onder Michel Preud’homme nog derde werd. En als ze die wedstrijd winnen, dan komt er tegen KAA Gent of KV Mechelen een nog belangrijker duel.

Sportief gezien staat er voor Charleroi in deze Waalse clash weinig op het spel: de Zebra’s kunnen in deze Europe Play-offs hoe dan ook niet hoger eindigen dan de derde plaats. Maar voor de Carolos is het duel wél bijzonder belangrijk op symbolisch vlak, want ze willen absoluut niet dat hun Luikse rivaal via hen een ticket voor de Europese barrage in handen krijgt.

De blessureboeg stilaan leeg

Bij Standard is de blessureboeg de voorbije weken flink uitgedund. Voor de komst van Charleroi liggen er nog slechts twee spelers in de lappenmand: Josué Homawoo en Mohamed El Hankouri. Hoopgevend zo laat op het seizoen.

Vincent Euvrard kreeg bovendien goed nieuws over Henry Lawrence en Casper Nielsen. Beide spelers trainden vrijdag mee en zouden uiteindelijk allebei kunnen starten. De Engelsman zou dan de plaats innemen van Daan Dierckx (die in Westerlo stond), terwijl de Deen Marco Ilaimaharitra zou vervangen, over wie na de eerste drie onderlinge duels heel wat discussie was.

Casper Nielsen kan spelen, maar Lawrence en Mohr riskeren schorsing

De coach van de Rouches kan dus bijna over een volledig fitte kern beschikken. Tegelijk blijft Standard nuchter en focust het enkel op Charleroi, maar Euvrard moet wel opletten dat hij geen belangrijke pion verliest voor een eventuele Europese barrage tegen de vijfde uit de Champions’ Play-offs, met name KAA Gent of KV Mechelen.





Daarom zal de Luikse trainer ook extra moeten waken over de spelers die schorsingsgevaar lopen. Dat zijn er twee: Henry Lawrence en Tobias Mohr. Beiden kregen in deze Europe Play-offs al twee gele kaarten en zijn bij een derde kaart geschorst voor één wedstrijd.