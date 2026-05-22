📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg
Word fan van Knokke! 12

Royal Knokke FC blijft zich versterken met het oog op volgend seizoen. De kustclub van sportief verantwoordelijke Ruud Vormer haalt nu Noah De Ridder weg bij Lierse.

Knokke haalt De Ridder binnen

Royal Knokke FC maakte officieel bekend dat Noah De Ridder een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend. De 22-jarige flankspeler komt over van Lierse, waar hij het voorbije seizoen actief was in de Challenger Pro League.

Bij de Pallieters kreeg De Ridder echter weinig echte speelkansen, ondanks het feit dat hij toch 25 keer in de selectie zat. Knokke ziet in hem vooral een veelzijdige speler die zowel offensief als defensief inzetbaar is op de rechterflank.

Volgens de club kan De Ridder de volledige rechterzijde bestrijken, een profiel waar Knokke nadrukkelijk naar op zoek was.

Opleiding bij KAA Gent

De Ridder genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en doorliep er alle jeugdreeksen tot bij Jong Gent. Met de beloftenploeg werkte hij 34 wedstrijden af in Eerste Nationale.

In januari 2024 volgde een overstap naar Jong Cercle Brugge. Daar groeide hij snel uit tot een belangrijke pion in de promotie naar de hoogste amateurklasse. Tijdens het daaropvolgende seizoen miste hij geen enkele wedstrijd en scoorde hij bovendien zes keer. Die sterke prestaties leverden hem uiteindelijk een transfer op naar Lierse in 1B.

Vormer bouwt verder aan ambitieus Knokke

Met de komst van De Ridder blijft Knokke ambitie tonen richting het nieuwe seizoen in Eerste Nationale. Onder impuls van Ruud Vormer werkt de club verder aan een competitieve kern met jonge spelers die nog groeimarge hebben. Voor De Ridder betekent de transfer vooral een nieuwe kans om opnieuw meer speelminuten en vertrouwen te verzamelen.

En Vormer heeft nog wat spelers op zijn verlanglijstje staan. De grootste van allemaal? Jelle Vossen. Na zijn gedwongen vertrek bij Zulte Waregem is Vossen op zoek naar een nieuwe club. Dat wordt graag iets dicht bij huis in Knokke, tenzij Vossen en zijn gezin toch nog kiezen voor een buitenlands avontuur.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Knokke
Ruud Vormer
Noah De Ridder

Meer nieuws

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

20:00
1
📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
3
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

19:00
2
Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

18:30
1
🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

18:00
Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

17:30
4
Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

17:00
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

16:30
2
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
22
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

15:30
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

15:00
1
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

14:30
36
OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

14:37
1
Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

14:00
Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

13:24
11
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

13:00
2
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
2
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
34
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
5
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
3
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
7
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
2
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
4
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
9
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
5
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
20
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
30

Meer nieuws

Populairste artikels

1e nationale VV

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

Nieuwste reacties

Atletico1988 Atletico1988 over Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij" Dirk1897 Dirk1897 over Brandon Mechele: "Iedereen schreef ons af: de ene week ben je kampioen en de andere week ben je niets waard" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel" filip.dhose filip.dhose over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? pief pief over Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning Geert66 Geert66 over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Dirk1897 Dirk1897 over 📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan A30 A30 over Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht Boktor Boktor over Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing Andreas2962 Andreas2962 over AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved