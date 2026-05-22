📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

Royal Knokke FC blijft zich versterken met het oog op volgend seizoen. De kustclub van sportief verantwoordelijke Ruud Vormer haalt nu Noah De Ridder weg bij Lierse.

Knokke haalt De Ridder binnen

Royal Knokke FC maakte officieel bekend dat Noah De Ridder een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend. De 22-jarige flankspeler komt over van Lierse, waar hij het voorbije seizoen actief was in de Challenger Pro League.

Bij de Pallieters kreeg De Ridder echter weinig echte speelkansen, ondanks het feit dat hij toch 25 keer in de selectie zat. Knokke ziet in hem vooral een veelzijdige speler die zowel offensief als defensief inzetbaar is op de rechterflank.

Volgens de club kan De Ridder de volledige rechterzijde bestrijken, een profiel waar Knokke nadrukkelijk naar op zoek was.

Opleiding bij KAA Gent

De Ridder genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en doorliep er alle jeugdreeksen tot bij Jong Gent. Met de beloftenploeg werkte hij 34 wedstrijden af in Eerste Nationale.

In januari 2024 volgde een overstap naar Jong Cercle Brugge. Daar groeide hij snel uit tot een belangrijke pion in de promotie naar de hoogste amateurklasse. Tijdens het daaropvolgende seizoen miste hij geen enkele wedstrijd en scoorde hij bovendien zes keer. Die sterke prestaties leverden hem uiteindelijk een transfer op naar Lierse in 1B.





Vormer bouwt verder aan ambitieus Knokke

Met de komst van De Ridder blijft Knokke ambitie tonen richting het nieuwe seizoen in Eerste Nationale. Onder impuls van Ruud Vormer werkt de club verder aan een competitieve kern met jonge spelers die nog groeimarge hebben. Voor De Ridder betekent de transfer vooral een nieuwe kans om opnieuw meer speelminuten en vertrouwen te verzamelen.

En Vormer heeft nog wat spelers op zijn verlanglijstje staan. De grootste van allemaal? Jelle Vossen. Na zijn gedwongen vertrek bij Zulte Waregem is Vossen op zoek naar een nieuwe club. Dat wordt graag iets dicht bij huis in Knokke, tenzij Vossen en zijn gezin toch nog kiezen voor een buitenlands avontuur.