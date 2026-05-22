📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Samuel Kotto verlaat KAA Gent definitief. Stade de Reims heeft beslist om de aankoopoptie in het contract van de Kameroense verdediger te lichten na een sterke uitleenbeurt in Frankrijk.

Reims neemt Kotto over

KAA Gent verhuurde Samuel Kotto afgelopen winter aan Stade de Reims, met een aankoopoptie in de overeenkomst. Die optie is nu officieel gelicht, waardoor de verdediger definitief de overstap maakt naar de Franse club.

Kotto kwam sinds Nieuwjaar uit voor Reims en groeide er snel uit tot een vaste waarde achterin. Ondanks het feit dat de club de promotie naar de Ligue 1 misliep, was de Franse tweedeklasser overtuigd van zijn kwaliteiten.

“KAA Gent wenst Samuel alle succes in de toekomst”, liet de Buffalo’s weten bij de officiële aankondiging van de transfer.

Marktwaarde en contract bij Gent

De 22-jarige Kameroener heeft een huidige marktwaarde van ongeveer 800.000 euro. Daarmee blijft hij een speler met potentieel, ondanks het beperkte aantal kansen dat hij kreeg in België.

Gent haalde Kotto in het verleden weg uit de jeugdopleiding van Malmö FF en zag in hem een fysiek sterke verdediger voor de toekomst. Toch slaagde hij er niet volledig in om door te breken in het eerste elftal van de Buffalo’s. De uitleenbeurt aan Reims bleek uiteindelijk de ideale oplossing voor beide partijen.

Beperkte kansen bij de Buffalo’s

In totaal speelde Kotto acht officiële wedstrijden voor het eerste elftal van KAA Gent. Daarbij ging het vooral om invalbeurten en wedstrijden in beker- of rotatieverband.

Bij Stade de Reims kreeg hij veel meer vertrouwen. De verdediger speelde er sinds zijn komst alle wedstrijden mee en ontwikkelde zich tot een vaste pion in de defensie. Dat overtuigde de Franse club uiteindelijk om hem definitief over te nemen.

Voor Gent betekent het vertrek van Kotto opnieuw een dossier dat wordt afgesloten in de zoektocht naar evenwicht binnen de spelerskern. Voor de speler zelf lijkt de overstap naar Frankrijk vooral een kans om zijn carrière opnieuw in stijgende lijn te krijgen.

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

