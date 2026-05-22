📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

Samuel Kotto verlaat KAA Gent definitief. Stade de Reims heeft beslist om de aankoopoptie in het contract van de Kameroense verdediger te lichten na een sterke uitleenbeurt in Frankrijk.

Reims neemt Kotto over

KAA Gent verhuurde Samuel Kotto afgelopen winter aan Stade de Reims, met een aankoopoptie in de overeenkomst. Die optie is nu officieel gelicht, waardoor de verdediger definitief de overstap maakt naar de Franse club.

Kotto kwam sinds Nieuwjaar uit voor Reims en groeide er snel uit tot een vaste waarde achterin. Ondanks het feit dat de club de promotie naar de Ligue 1 misliep, was de Franse tweedeklasser overtuigd van zijn kwaliteiten.

“KAA Gent wenst Samuel alle succes in de toekomst”, liet de Buffalo’s weten bij de officiële aankondiging van de transfer.

Marktwaarde en contract bij Gent

De 22-jarige Kameroener heeft een huidige marktwaarde van ongeveer 800.000 euro. Daarmee blijft hij een speler met potentieel, ondanks het beperkte aantal kansen dat hij kreeg in België.

Gent haalde Kotto in het verleden weg uit de jeugdopleiding van Malmö FF en zag in hem een fysiek sterke verdediger voor de toekomst. Toch slaagde hij er niet volledig in om door te breken in het eerste elftal van de Buffalo’s. De uitleenbeurt aan Reims bleek uiteindelijk de ideale oplossing voor beide partijen.





Beperkte kansen bij de Buffalo’s

In totaal speelde Kotto acht officiële wedstrijden voor het eerste elftal van KAA Gent. Daarbij ging het vooral om invalbeurten en wedstrijden in beker- of rotatieverband.

Bij Stade de Reims kreeg hij veel meer vertrouwen. De verdediger speelde er sinds zijn komst alle wedstrijden mee en ontwikkelde zich tot een vaste pion in de defensie. Dat overtuigde de Franse club uiteindelijk om hem definitief over te nemen.

Voor Gent betekent het vertrek van Kotto opnieuw een dossier dat wordt afgesloten in de zoektocht naar evenwicht binnen de spelerskern. Voor de speler zelf lijkt de overstap naar Frankrijk vooral een kans om zijn carrière opnieuw in stijgende lijn te krijgen.