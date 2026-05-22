Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Bij Anderlecht belooft het opnieuw een drukke transferzomer te worden. Paars-wit staat voor een nieuwe sportieve hervorming en binnen de club leeft het gevoel dat de kern offensief extra versterking nodig heeft. Daarbij is nu ook de naam van Nikolaus Wurmbrand opgedoken.

De twintigjarige Oostenrijker van Rapid Wien zou volgens Sky Sports gevolgd worden door onder meer Anderlecht, Brentford FC en Real Sociedad. Daarnaast zouden ook enkele Bundesliga-clubs zijn dossier bekijken. Duitsland lijkt voorlopig zelfs de voorkeur van de speler zelf te genieten.

Toch houdt Anderlecht de situatie nauwlettend in de gaten. Wurmbrand geldt in Oostenrijk als één van de grotere offensieve talenten van zijn generatie. De winger kwam pas in september 2024 terecht bij Rapid Wien, maar maakte daar snel indruk met zijn snelheid, diepgang en polyvalentie in de aanval. Hij speelde ondertussen ook al vier keer voor de Oostenrijkse U21, waarin hij één keer scoorde.

Vervanger zoeken voor Goto

Opvallend: hoewel hij vooral als flankaanvaller uitgespeeld wordt, kan Wurmbrand ook centraal voorin uit de voeten. En net dat profiel lijkt Anderlecht momenteel te zoeken.

Binnen paars-wit wordt immers rekening gehouden met een vertrek van Keisuke Goto. De jonge Japanner genoot de voorbije maanden van buitenlandse belangstelling en wordt gezien als één van de spelers die Anderlecht deze zomer een mooie transfersom kunnen opleveren. Daardoor zou de Brusselse club offensief opnieuw extra kwaliteit én diepte moeten toevoegen aan de kern.

Met Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic beschikt Anderlecht wel al over twee jonge spitsprofielen, maar de club beseft dat het seizoen lang is en dat er meer concurrentie en variatie nodig zal zijn voorin.





Wurmbrand lijkt financieel haalbaar

Daarom kijkt men nadrukkelijk naar jonge spelers met groeimarge én mogelijke doorverkoopwaarde. Wurmbrand past perfect binnen dat profiel. Met zijn leeftijd, internationale potentieel en polyvalentie zou hij perfect aansluiten bij de nieuwe sportieve visie van Anderlecht.

Financieel lijkt een transfer bovendien haalbaar. Hoewel zijn marktwaarde momenteel rond vijf miljoen euro geschat wordt, zou Rapid Wien bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen rond vier miljoen euro. Zijn contract loopt wel nog tot 2028, waardoor de Oostenrijkers sterk aan de onderhandelingstafel zitten.

Anderlecht beseft wel dat het stevige concurrentie wacht. Clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland hebben meer financiële slagkracht en ook de aantrekkingskracht van de Bundesliga speelt mogelijk een belangrijke rol voor Wurmbrand.