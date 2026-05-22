Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij Anderlecht belooft het opnieuw een drukke transferzomer te worden. Paars-wit staat voor een nieuwe sportieve hervorming en binnen de club leeft het gevoel dat de kern offensief extra versterking nodig heeft. Daarbij is nu ook de naam van Nikolaus Wurmbrand opgedoken.

De twintigjarige Oostenrijker van Rapid Wien zou volgens Sky Sports gevolgd worden door onder meer Anderlecht, Brentford FC en Real Sociedad. Daarnaast zouden ook enkele Bundesliga-clubs zijn dossier bekijken. Duitsland lijkt voorlopig zelfs de voorkeur van de speler zelf te genieten.

Toch houdt Anderlecht de situatie nauwlettend in de gaten. Wurmbrand geldt in Oostenrijk als één van de grotere offensieve talenten van zijn generatie. De winger kwam pas in september 2024 terecht bij Rapid Wien, maar maakte daar snel indruk met zijn snelheid, diepgang en polyvalentie in de aanval. Hij speelde ondertussen ook al vier keer voor de Oostenrijkse U21, waarin hij één keer scoorde.

Vervanger zoeken voor Goto

Opvallend: hoewel hij vooral als flankaanvaller uitgespeeld wordt, kan Wurmbrand ook centraal voorin uit de voeten. En net dat profiel lijkt Anderlecht momenteel te zoeken.

Binnen paars-wit wordt immers rekening gehouden met een vertrek van Keisuke Goto. De jonge Japanner genoot de voorbije maanden van buitenlandse belangstelling en wordt gezien als één van de spelers die Anderlecht deze zomer een mooie transfersom kunnen opleveren. Daardoor zou de Brusselse club offensief opnieuw extra kwaliteit én diepte moeten toevoegen aan de kern.

Met Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic beschikt Anderlecht wel al over twee jonge spitsprofielen, maar de club beseft dat het seizoen lang is en dat er meer concurrentie en variatie nodig zal zijn voorin.

Wurmbrand lijkt financieel haalbaar

Daarom kijkt men nadrukkelijk naar jonge spelers met groeimarge én mogelijke doorverkoopwaarde. Wurmbrand past perfect binnen dat profiel. Met zijn leeftijd, internationale potentieel en polyvalentie zou hij perfect aansluiten bij de nieuwe sportieve visie van Anderlecht.

Financieel lijkt een transfer bovendien haalbaar. Hoewel zijn marktwaarde momenteel rond vijf miljoen euro geschat wordt, zou Rapid Wien bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen rond vier miljoen euro. Zijn contract loopt wel nog tot 2028, waardoor de Oostenrijkers sterk aan de onderhandelingstafel zitten.

Anderlecht beseft wel dat het stevige concurrentie wacht. Clubs uit Engeland, Spanje en Duitsland hebben meer financiële slagkracht en ook de aantrekkingskracht van de Bundesliga speelt mogelijk een belangrijke rol voor Wurmbrand.

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

