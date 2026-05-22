Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge kroonde zich opnieuw tot landskampioen en volgens Marc Degryse is dat geen toeval. De analist ziet vooral voorzitter Bart Verhaeghe als dé architect van het moderne succesverhaal van blauw-zwart.

Club Brugge bevestigt zijn dominantie

Club Brugge verzekerde zich van de landstitel na een gelijkspel tegen KV Mechelen en zette zo opnieuw de kroon op een sterk seizoen. Voor analist Marc Degryse is die twintigste titel vooral het bewijs dat Club Brugge structureel sterker staat dan de concurrentie in België.

Volgens Degryse draait succes niet alleen om spelers of trainers, maar vooral om het beleid achter de schermen. “De éigenaar is de belangrijkste schakel in een club”, klinkt het duidelijk bij Het Laatste Nieuws. Daarmee verwijst hij rechtstreeks naar voorzitter Bart Verhaeghe, die volgens hem al jarenlang de grote lijnen uittekent bij blauw-zwart.

Degryse erkent wel dat spelers als Hans Vanaken en Christos Tzolis een enorme rol speelden in het kampioenenjaar. Toch ziet hij Verhaeghe als de constante factor in het succesverhaal van Club Brugge.

Verhaeghe als architect van het succes

Degryse wijst erop dat Verhaeghe cruciale beslissingen nam die Club Brugge naar een hoger niveau tilden. Hij haalde Vincent Mannaert binnen als CEO, overtuigde Simon Mignolet om terug te keren naar België en drukte destijds door voor de komst van Hans Vanaken, ondanks interesse van Anderlecht.

Daarnaast prijst hij de manier waarop Club financieel en sportief groeide. “Club is vandaag een modern voetbalbedrijf dat commercieel en sportief successen boekt”, aldus Degryse. Volgens hem is dat geen toeval, maar het resultaat van jarenlang doordacht beleid.

Ook de jeugdwerking krijgt lof. Onder Verhaeghe investeerde Club Brugge fors in Club NXT, wat leidde tot de doorbraak van spelers als Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper en Joaquin Seys. Bovendien durfde de voorzitter kansen geven aan trainers uit eigen huis, zoals Rik De Mil en Nicky Hayen.

Al was niet elke investering en keuze een succes. Namen als Scott Parker, Ronny Deila en Roman Yaremchuk worden genoemd als voorbeelden van missers.

Anderlecht voorbijgestoken

Volgens Degryse is de vergelijking met RSC Anderlecht ondertussen pijnlijk geworden voor paars-wit. Waar Anderlecht jarenlang dé norm was in België, heeft Club Brugge die positie volgens hem volledig overgenomen.

“Als je nu aan de jonge generatie voetballiefhebbers vraagt wie de sportieve norm is in België, dan zegt iedereen Club Brugge”, stelt hij. Anderlecht telt historisch nog altijd meer landstitels, maar Degryse vindt dat Verhaeghe de voorbije vijftien jaar de koers heeft gewonnen.

Daarbij komt hij zelfs met een gewaagde voorspelling. Constant Vanden Stock en Roger Vanden Stock veroverden elk tien landstitels als voorzitter van Anderlecht. Degryse denkt echter dat Verhaeghe, die er nu zeven heeft, dat aantal zal overtreffen. “Verhaeghe zal beter doen”, klinkt het bijzonder straf.

Europese dromen blijven leven

De ambities van Verhaeghe stoppen volgens Degryse bovendien niet in België. Net zoals Anderlecht vroeger dominant wilde zijn in Europa, ziet hij dezelfde drang vandaag bij Club Brugge terugkeren.

Verhaeghe droomt van een stunt in de Champions League. Een kwartfinale in het vernieuwde format het grote doel zijn. Degryse verwijst daarbij naar Ajax, dat in 2019 verrassend de halve finale bereikte.

Toch waarschuwt hij ook voor de gevaren van succes. Zie maar hoe Ajax de voorbije jaren wegzakte. Een verhaal dat ook Anderlecht en Manchester United meemaakten. Maar tegelijk denkt Degryse dat Verhaeghe overtuigd is dat hem dat niet zal overkomen. “Misschien heeft hij nog gelijk ook”, besluit de analist.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Marc Degryse

Meer nieuws

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
1
Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

17:30
3
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

18:30
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

16:30
2
🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

18:00
Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

19:00
2
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
19
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

14:30
32
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

15:00
1
Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

17:00
Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

14:00
Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

13:24
10
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

15:30
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
5
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
25
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
3
OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

14:37
1
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

13:00
2
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
7
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
2
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
5
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
20
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
2
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
4
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
30
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
9
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel" Swakken Swakken over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel JaKu JaKu over Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" IXL IXL over Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing Goro Goro over 📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan Sedona Sedona over Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten? LD 007 LD 007 over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Frosties Frosties over Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved