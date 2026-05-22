Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Club Brugge kroonde zich opnieuw tot landskampioen en volgens Marc Degryse is dat geen toeval. De analist ziet vooral voorzitter Bart Verhaeghe als dé architect van het moderne succesverhaal van blauw-zwart.

Club Brugge bevestigt zijn dominantie

Club Brugge verzekerde zich van de landstitel na een gelijkspel tegen KV Mechelen en zette zo opnieuw de kroon op een sterk seizoen. Voor analist Marc Degryse is die twintigste titel vooral het bewijs dat Club Brugge structureel sterker staat dan de concurrentie in België.

Volgens Degryse draait succes niet alleen om spelers of trainers, maar vooral om het beleid achter de schermen. “De éigenaar is de belangrijkste schakel in een club”, klinkt het duidelijk bij Het Laatste Nieuws. Daarmee verwijst hij rechtstreeks naar voorzitter Bart Verhaeghe, die volgens hem al jarenlang de grote lijnen uittekent bij blauw-zwart.

Degryse erkent wel dat spelers als Hans Vanaken en Christos Tzolis een enorme rol speelden in het kampioenenjaar. Toch ziet hij Verhaeghe als de constante factor in het succesverhaal van Club Brugge.

Verhaeghe als architect van het succes

Degryse wijst erop dat Verhaeghe cruciale beslissingen nam die Club Brugge naar een hoger niveau tilden. Hij haalde Vincent Mannaert binnen als CEO, overtuigde Simon Mignolet om terug te keren naar België en drukte destijds door voor de komst van Hans Vanaken, ondanks interesse van Anderlecht.

Daarnaast prijst hij de manier waarop Club financieel en sportief groeide. “Club is vandaag een modern voetbalbedrijf dat commercieel en sportief successen boekt”, aldus Degryse. Volgens hem is dat geen toeval, maar het resultaat van jarenlang doordacht beleid.





Ook de jeugdwerking krijgt lof. Onder Verhaeghe investeerde Club Brugge fors in Club NXT, wat leidde tot de doorbraak van spelers als Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper en Joaquin Seys. Bovendien durfde de voorzitter kansen geven aan trainers uit eigen huis, zoals Rik De Mil en Nicky Hayen.

Al was niet elke investering en keuze een succes. Namen als Scott Parker, Ronny Deila en Roman Yaremchuk worden genoemd als voorbeelden van missers.

Anderlecht voorbijgestoken

Volgens Degryse is de vergelijking met RSC Anderlecht ondertussen pijnlijk geworden voor paars-wit. Waar Anderlecht jarenlang dé norm was in België, heeft Club Brugge die positie volgens hem volledig overgenomen.

“Als je nu aan de jonge generatie voetballiefhebbers vraagt wie de sportieve norm is in België, dan zegt iedereen Club Brugge”, stelt hij. Anderlecht telt historisch nog altijd meer landstitels, maar Degryse vindt dat Verhaeghe de voorbije vijftien jaar de koers heeft gewonnen.

Daarbij komt hij zelfs met een gewaagde voorspelling. Constant Vanden Stock en Roger Vanden Stock veroverden elk tien landstitels als voorzitter van Anderlecht. Degryse denkt echter dat Verhaeghe, die er nu zeven heeft, dat aantal zal overtreffen. “Verhaeghe zal beter doen”, klinkt het bijzonder straf.

Europese dromen blijven leven

De ambities van Verhaeghe stoppen volgens Degryse bovendien niet in België. Net zoals Anderlecht vroeger dominant wilde zijn in Europa, ziet hij dezelfde drang vandaag bij Club Brugge terugkeren.

Verhaeghe droomt van een stunt in de Champions League. Een kwartfinale in het vernieuwde format het grote doel zijn. Degryse verwijst daarbij naar Ajax, dat in 2019 verrassend de halve finale bereikte.

Toch waarschuwt hij ook voor de gevaren van succes. Zie maar hoe Ajax de voorbije jaren wegzakte. Een verhaal dat ook Anderlecht en Manchester United meemaakten. Maar tegelijk denkt Degryse dat Verhaeghe overtuigd is dat hem dat niet zal overkomen. “Misschien heeft hij nog gelijk ook”, besluit de analist.