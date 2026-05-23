Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Club Brugge heeft zijn tweede ster beet. De twintigste titel werd donderdagavond gevierd op het veld van KV Mechelen. De komende dagen zullen er nog meer dingen te vieren vallen voor blauw-zwart. En hoe groot is de impact van Ivan Leko op de zaak?

Club Brugge heeft er prima Champions' Play-offs opzitten. Tegen KAA Gent mogen ze nog mikken op een erg knappe 25 op 30. Enkel op bezoek bij Union SG werd verloren met 2-1, in eigen huis werd tegen de grote concurrent met 5-0 uitgehaald.

Tegen KAA Gent kunnen ze bovendien door de barrière van de dertig gemaakte goals op tien wedstrijden breken. Om maar te zeggen: blauw-zwart heeft er een prima play-offs opzitten, met dank aan aanvallend en positief voetbal.

Was de keuze voor Ivan Leko een gouden zet?

En met dank ook aan Ivan Leko? De meningen van de analisten lopen wat uit elkaar over de zaak. "Achteraf bekeken is het weghalen van Leko bij KAA Gent een gouden zet geweest", opende Olivier Deschacht de debatten in Ongefilterd. "Er waren verschillende sleutelmomenten, na wat puntenverlies in het begin."

"Ik ben ook fan van Ivan Leko, want overal waar hij komt doet hij zijn ding. Bij Standard was hij goed, bij Antwerp destijds ook zo. Maar jullie denken dat de zet voor Leko van groot belang is geweest?", pikte Radja Nainggolan meteen in.

Meningen over Ivan Leko lopen uit elkaar

Voor Deschacht is die van groot belang geweest in de titelrace, maar voor Nainggolan zit dat anders: "Ook met Hayen waren ze kampioen geworden volgens mij, dat ben ik zeker. Honderd procent, eender wanneer. Hoe ze het in Europa doen? Dat was onder Nicky Hayen."



Lees ook... Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match›

Waarop Stijn Stijnen het opnam voor Ivan Leko: "Herinner je u de match tegen Cercle Brugge, waar ze het in het laatste kwartier moeilijk hadden? In zo'n wedstrijden maakte Ivan Leko wel het verschil. Het waren momenten waarop de dominantie en intensiteit er niet meer was onder Hayen en dus is het wel een goede keuze geweest. Het is niet alleen grinta en motivatie, maar Leko heeft de tegenstander ook goed weten te ontleden en heeft ook tactisch het verschil gemaakt."