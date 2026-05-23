'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

Aernout Van Lindt
Antoine Sibierski zou niet van plan zijn Jérémy Taravel aan het hoofd van de eerste ploeg van RSC Anderlecht te laten staan. De voormalige interim-trainer zou wel een andere rol binnen de staf aangeboden krijgen.

Antoine Sibierski heeft bij Sporting Anderlecht heel wat werk voor de boeg. De nieuwe sportief directeur moet RSCA opnieuw naar de top van het Belgische voetbal loodsen, nadat paars-wit dit seizoen 2025-2026 teleurstellend als vierde eindigde.

De Fransman, die met zijn werk ESTAC Troyes opnieuw naar Ligue 1 hielp, wil daarvoor steunen op vijf essentiële pijlers: meer inzetten op ervaren spelers, een goede mentaliteit laten primeren op louter technische kwaliteit, de structuur en begeleiding binnen de club verbeteren, een nieuwe winnaarscultuur installeren en spelers aantrekken die écht naar Anderlecht willen komen — en niet "ook wel ergens anders."

Een mooi programma dus voor de ex-speler van Lille, Lens, Manchester City en Newcastle. Alleen lijkt het op papier ook sterk op wat we in het verleden al vaker hebben gehoord. Er zullen dus tijd en vooral daden nodig zijn om te bewijzen dat de komst van Antoine Sibierski Anderlecht effectief vooruithelpt.

De 51-jarige is ondertussen al begonnen aan de voorbereiding van volgend seizoen. En na de drie eerst aangekondigde vertrekken (Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Mats Rits), moet de nieuwe sterke man van de sportieve cel ook snel knopen doorhakken in een ander dossier: dat van Jérémy Taravel.

Hoewel RSCA in de weken na zijn tijdelijke aanstelling als T1 enkele interessante prestaties neerzette, stapelen de teleurstellingen zich intussen opnieuw al weken op. De supporters roepen dan ook steeds luider om verandering en willen nog vóór de start van de voorbereiding een nieuwe trainer.

Volgens informatie van La Dernière Heure zou Antoine Sibierski dezelfde richting uitdenken. De in Lille geboren Sibierski zou al op zoek zijn naar een opvolger voor Jérémy Taravel, die mogelijk wel een andere rol in de technische staf van de A-kern aangeboden kan krijgen.

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

