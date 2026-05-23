"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

De voorbije weken was er heel wat te doen over het al dan niet neerpoten van een erehaag in Spanje door de spelers van Real Madrid voor FC Barcelona. En nu is het in België ook een heel belangrijke vraag.

Club Brugge heeft zich weten te kronen tot kampioen in de Champions' Play-offs. Zondag speelt het dus in eigen huis een galawedstrijd tegen grote rivaal KAA Gent. Voor De Buffalo's staat er wél nog wat op het spel in de Slag om Vlaanderen.

KAA Gent kan de vijfde plek nog pakken en zo blijven dromen van een Europees avontuur. Voor Club Brugge wordt het sowieso de League Phase van de Champions League volgend seizoen en een nieuwe kans om Belgische geschiedenis te schrijven.

Vormt KAA Gent een erehaag voor Club Brugge zondag of niet?

Voor Club Brugge wordt het sowieso een feestavond op zondag en ook op maandag staan er al activiteiten gepland in de Brugse binnenstad. Voor Simon Mignolet wordt het meer dan waarschijnlijk een afscheid door de grote poort.

Rest de vraag: hoe gaan de spelers van KAA Gent om met de zaak? Voor de fans ligt dat gevoelig. Club Brugge blijft een grote rivaal bij de supporters en dus zomaar een erehaag gaan vormen op Jan Breydel? Daar zijn ze absoluut geen fan van. Op de sociale media regent het dan ook reacties daaromtrent.

Rik De Mil spreekt over de zaak

Nochtans: toen KAA Gent kampioen werd, kregen ze op de slotspeeldag zelfs wel een erehaag van RSC Anderlecht. Want ook groots zijn in het verlies is heel belangrijk, noblesse oblige. Bij KAA Gent waren ze na de 0-0 tegen Union SG nog niet helemaal overtuigd van de zaak. De situatie rond coach Ivan Leko - die in december van Gent naar Brugge trok - blijft gevoelig liggen.



Rik De Mil - die een verleden bij Club Brugge heeft - sprak erover. “Hoe je dat toont, zien we dan wel zondag. Ik heb er nog niet bij stilgestaan hoe dit zal gebeuren. Mocht het Union geweest zijn, hadden we evenwel net hetzelfde gedaan. We moeten ons hier groots in tonen. Je moet tonen dat je een grote club bent op menselijk vlak", citeert Het Nieuwsblad de T1 van Gent.