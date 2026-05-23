Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Al acht jaar wacht Herman Van Holsbeeck op duidelijkheid in het proces rond de doorverkoop van Sporting Anderlecht. Vorige maand dook hij op als jeugdadviseur bij Rhodienne-De Hoek, een club uit Vlaams-Brabant. Binnenkort begint het proces rond de verkoop van Anderlecht.

Nadat hij eerder opdook bij Rhodienne-De Hoek gingen alle nieuwsmedia hem eens gaan bezoeken. Daaruit bleek dat Van Holsbeeck RSC Anderlecht nog steeds steunt en een warm hart toedraagt, ondanks alles wat er gebeurd is.

Ondertussen komt het proces rond de verkoop van de club aan Marc Coucke steeds dichterbij. Volgende week zou Van Holsbeeck zich moeten komen verantwoorden voor de rechter. En dus komt Het Laatste Nieuws met een aantal onfrisse details over de tijd van toen.

Geld uit de kluis

In 2018 werd meer dan 200.000 euro cash gehaald uit een kluis, weet de krant. Volgens Van Holsbeeck kwam dat geld van Constant en later van Roger Vanden Stock, gewezen voorzitters van paars-wit die hem geregeld een enveloppe met geld gaven volgens Van Holsbeeck.

De vrouw van Van Holsbeeck zou toen ze als getuige werd verhoord in de zaak een en ander hebben laten weten over de zaak, waarbij het gegeven dat de Europese Centrale Bank de briefjes van 500 euro uit de handel zou nemen een belangrijk omslagpunt was.

Getuigenis van vrouw Herman Van Holsbeeck

"Herman had schrik dat die briefjes niet meer toegelaten zouden worden. We gingen daarom regelmatig naar de kluis een omslag met biljetten van 500 euro halen. Dan staken we deze thuis in de kast. We gebruikten het geld om zowel in België als in Spanje op restaurant te gaan."



"We kochten ook geregeld iets kleins in de Delhaize in Alsemberg, dat we aan de zelfscan betaalden met 500 euro. Zo kregen we kleinere briefjes terug. Deze staken we thuis in een andere omslag, tot die vol was. Dan brachten we die terug naar de bank. Op een gegeven ogenblik was onze kluis gewoon te klein voor al die gewisselde bankbiljetten. We hebben toen een grotere kluis gehuurd", klinkt het volgens de krant. Komende donderdag en vrijdag staat Van Holsbeeck in Brussel terecht op het proces over de verkoop van Anderlecht.