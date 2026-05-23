Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 20 reacties
Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Al acht jaar wacht Herman Van Holsbeeck op duidelijkheid in het proces rond de doorverkoop van Sporting Anderlecht. Vorige maand dook hij op als jeugdadviseur bij Rhodienne-De Hoek, een club uit Vlaams-Brabant. Binnenkort begint het proces rond de verkoop van Anderlecht.

Nadat hij eerder opdook bij Rhodienne-De Hoek gingen alle nieuwsmedia hem eens gaan bezoeken. Daaruit bleek dat Van Holsbeeck RSC Anderlecht nog steeds steunt en een warm hart toedraagt, ondanks alles wat er gebeurd is.

Ondertussen komt het proces rond de verkoop van de club aan Marc Coucke steeds dichterbij. Volgende week zou Van Holsbeeck zich moeten komen verantwoorden voor de rechter. En dus komt Het Laatste Nieuws met een aantal onfrisse details over de tijd van toen.

Geld uit de kluis

In 2018 werd meer dan 200.000 euro cash gehaald uit een kluis, weet de krant. Volgens Van Holsbeeck kwam dat geld van Constant en later van Roger Vanden Stock, gewezen voorzitters van paars-wit die hem geregeld een enveloppe met geld gaven volgens Van Holsbeeck.

De vrouw van Van Holsbeeck zou toen ze als getuige werd verhoord in de zaak een en ander hebben laten weten over de zaak, waarbij het gegeven dat de Europese Centrale Bank de briefjes van 500 euro uit de handel zou nemen een belangrijk omslagpunt was.

Getuigenis van vrouw Herman Van Holsbeeck

"Herman had schrik dat die briefjes niet meer toegelaten zouden worden. We gingen daarom regelmatig naar de kluis een omslag met biljetten van 500 euro halen. Dan staken we deze thuis in de kast. We gebruikten het geld om zowel in België als in Spanje op restaurant te gaan."

Lees ook... RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

"We kochten ook geregeld iets kleins in de Delhaize in Alsemberg, dat we aan de zelfscan betaalden met 500 euro. Zo kregen we kleinere briefjes terug. Deze staken we thuis in een andere omslag, tot die vol was. Dan brachten we die terug naar de bank. Op een gegeven ogenblik was onze kluis gewoon te klein voor al die gewisselde bankbiljetten. We hebben toen een grotere kluis gehuurd", klinkt het volgens de krant. Komende donderdag en vrijdag staat Van Holsbeeck in Brussel terecht op het proces over de verkoop van Anderlecht.

20 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (24/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

10:00
2
"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

12:00
Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

11:30
2
Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

11:00
1
LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00
Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

10:30
LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

LIVE: Kan Dender na uithaal Ferrera koelbloedigheid terugvinden om tegen Lommel degradatie af te wenden?

09:45
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

09:00
Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel

09:30
3
Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

Was het ijdele hoop? 'Club Brugge speelt eerste sterkhouder van kampioenenploeg kwijt'

08:00
4
Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

Erg knap: Mile Svilar valt in de prijzen in de Serie A

07:30
1
"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

"Zal binnenkort gecommuniceerd worden": Verschaeren licht topje van nieuwe club

22:00
"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

"Het grote geluk": KRC Genk heeft ferme opsteker richting slotspeeldag Europe Play-offs

06:45
1
'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

'Duidelijkheid over toekomst van Wouter Vrancken bij STVV'

21:44
Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp

23:00
4
Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

Marc Degryse komt met gewaagde voorspelling over Club Brugge en RSC Anderlecht

20:00
6
📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

📷 OFFICIEEL Union kondigt afscheid van rots in de branding aan

19:40
3
📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

📷 OFFICIEEL Promovendus SK Beveren neemt afscheid van drie spelers

22:30
📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk delft het onderspit in nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

20:58
1
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg

20:30
Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

Danylo Sikan scoort eindelijk voor Anderlecht: "Ik zie het als een verloren seizoen voor mij"

17:30
6
Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

Nieuwe spits voor Anderlecht? Jong talent uit Oostenrijk staat op de radar van paars-wit

18:30
4
📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

📷 OFFICIEEL Stade de Reims heeft beslissing genomen over Kotto

19:20
Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

Ook bij Cercle Brugge wordt het een enorm drukke zomer: na toptransfer van 9 miljoen, ook 2 miljoen op tafel

19:00
2
🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

🎥 Van Jan Breydel tot Londen: Noa Lang duikt overal op tijdens titelfeesten met nieuwe monsterhit

18:00
KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons" Reactie

KVM oordeelt over handspel Seys en klopt zich op de borst: "Club terecht kampioen, maar niet met zege bij ons"

16:30
5
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

14:30
39
Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie

17:00
1
Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

14:00
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
47
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

15:30
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

15:00
3
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
6
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

22/05
3
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

22/05
7
OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

14:37
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel" wilmabar123 wilmabar123 over Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook" filip.dhose filip.dhose over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT? Jamal de paarse voetbalkwal Jamal de paarse voetbalkwal over RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil Bemmer Bemmer over Vertonghen heeft 'inside information' over het vertrek van Vincent Janssen bij Antwerp Goro Goro over Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste' H.J. H.J. over FCV Dender EH - Lommel SK: - Swakke25 Swakke25 over Alles beslist? Verre van: dit staat dit weekend (en daarna!) nog op het spel OH boy OH boy over Wil hij vertrekken in Genk? "Ik zit niet in een gemakkelijke situatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved