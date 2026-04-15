Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Al acht jaar wacht Herman Van Holsbeeck op duidelijkheid in het proces rond de doorverkoop van Sporting Anderlecht. Vandaag is hij jeugdadviseur bij Rhodienne-De Hoek, een club uit Vlaams-Brabant. De voormalige algemeen directeur van RSCA blijft zijn onschuld benadrukken.

Herman Van Holsbeeck wacht nog altijd af wat er met het proces rond de overname van Sporting Anderlecht door Marc Coucke in 2017 zal gebeuren. Hij moet er samen met spelersmakelaar Christophe Henrotay en ex-CEO van RSCA Jo Van Biesbroeck verschijnen voor vermeende fraude.

De zaak ging vorige donderdag van start voor de correctionele rechtbank in Brussel. Maar dat houdt Van Holsbeeck niet tegen om toch een voet in de voetbalwereld te houden... al is het vandaag in een andere rol dan op dat moment.

Herman Van Holsbeeck duikt op bij KFC Rhodienne-De Hoek

Onze collega's van Het Nieuwsblad troffen de voormalige Anderlecht-manager namelijk aan bij... KFC Rhodienne-De Hoek. In die club in Vlaams-Brabant spelen de twee eerste elftallen in P2 en P4. Van Holsbeeck is er vandaag actief als jeugdadviseur en helpt ook bij de organisatie van het kamp "Leef zoals een prof".

"Ik ben hier terechtgekomen via mijn kleinzoon Eliyah, die al enkele jaren bij de jeugdploegen speelt. Ik had het voetbal lange tijd bewust opzijgezet, onder meer door dat proces dat al acht jaar als een schaduw boven mijn hoofd hangt, maar je rolt er snel weer in," klinkt het.

Herman Van Holsbeeck blijft zijn onschuld uitschreeuwen in dossier rond verkoop Anderlecht

Bij een club met zowat 300 jeugdspelers, onder wie ook de zonen van Dedryck Boyata, Thomas Meunier en Guillaume François, stelt Van Holsbeeck vrijwillig zijn ervaring ter beschikking. Intussen blijft het wachten op het vervolg van het proces rond de verkoop van Sporting Anderlecht, dat verdergaat op 27 en 28 mei en op 4 en 5 juni.





"Ik blijf de beschuldigingen betwisten. Ik heb geleerd te leven met een proces dat al zo lang aansleept, maar het zou goed zijn mocht er eindelijk duidelijkheid komen," besloot Van Holsbeeck. Bij de club kennen ze zijn situatie, maar ze besloten hem toch te benaderen.