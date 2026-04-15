Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Al acht jaar wacht Herman Van Holsbeeck op duidelijkheid in het proces rond de doorverkoop van Sporting Anderlecht. Vandaag is hij jeugdadviseur bij Rhodienne-De Hoek, een club uit Vlaams-Brabant. De voormalige algemeen directeur van RSCA blijft zijn onschuld benadrukken.

Herman Van Holsbeeck wacht nog altijd af wat er met het proces rond de overname van Sporting Anderlecht door Marc Coucke in 2017 zal gebeuren. Hij moet er samen met spelersmakelaar Christophe Henrotay en ex-CEO van RSCA Jo Van Biesbroeck verschijnen voor vermeende fraude.

De zaak ging vorige donderdag van start voor de correctionele rechtbank in Brussel. Maar dat houdt Van Holsbeeck niet tegen om toch een voet in de voetbalwereld te houden... al is het vandaag in een andere rol dan op dat moment.

Onze collega's van Het Nieuwsblad troffen de voormalige Anderlecht-manager namelijk aan bij... KFC Rhodienne-De Hoek. In die club in Vlaams-Brabant spelen de twee eerste elftallen in P2 en P4. Van Holsbeeck is er vandaag actief als jeugdadviseur en helpt ook bij de organisatie van het kamp "Leef zoals een prof".

"Ik ben hier terechtgekomen via mijn kleinzoon Eliyah, die al enkele jaren bij de jeugdploegen speelt. Ik had het voetbal lange tijd bewust opzijgezet, onder meer door dat proces dat al acht jaar als een schaduw boven mijn hoofd hangt, maar je rolt er snel weer in," klinkt het.

Bij een club met zowat 300 jeugdspelers, onder wie ook de zonen van Dedryck Boyata, Thomas Meunier en Guillaume François, stelt Van Holsbeeck vrijwillig zijn ervaring ter beschikking. Intussen blijft het wachten op het vervolg van het proces rond de verkoop van Sporting Anderlecht, dat verdergaat op 27 en 28 mei en op 4 en 5 juni.

"Ik blijf de beschuldigingen betwisten. Ik heb geleerd te leven met een proces dat al zo lang aansleept, maar het zou goed zijn mocht er eindelijk duidelijkheid komen," besloot Van Holsbeeck. Bij de club kennen ze zijn situatie, maar ze besloten hem toch te benaderen.

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
5
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
11
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
3
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
13
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
9
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

22:00
Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

19:40
1
Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

21:40
1
Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

21:20
1
Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

21:00
Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

18:40
4
Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

19:00
1
Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

20:20
Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

20:00
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

19:20
1
Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

18:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
7
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
1
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
6
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
5
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
1
25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
4

