Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

In eerste afdeling VV beleefde Hoogstraten een goed seizoen. Coach Frank Belmans is tevreden en spreekt ondertussen het duidelijke doel uit voor de volgende campagne.

Hoogstraten pakte 51 punten in 30 wedstrijden. Het won 14 van zijn duels, verloor 7 keer en speelde 9 keer gelijk. Goed voor de 5e plaats. Een balans waar coach Frank Belmans duidelijk trots op is. Zeker gezien de middelen die voorhanden zijn in het HVV-stadion.

Een ongelooflijke prestatie

“Als je het budget van Hoogstraten naast de teams van mijn collega’s legt, is het eigenlijk ongelooflijk dat we als vijfde geëindigd zijn", vertelt Belmans bij Het Laatste Nieuws in een gesprek met Jo Christiaens (Dessel en Sporting Hasselt) en Tom Proost (Lyra-Lierse).

"Dat is niet alleen pure waanzin met onze beperkte financiële middelen. Het afgelopen seizoen valt ook onmogelijk nog te overtreffen."

Erin blijven is de ambitie

De ambitie voor volgend seizoen is duidelijk. "Onze enige betrachting is om erin te blijven", zegt Belmans. "Dat zal al moeilijk genoeg worden, want het is niet omdat we dit jaar boven de verwachtingen gepresteerd hebben dat ons dat volgend seizoen opnieuw lukt."

"Bovendien ligt er de komende weken en maanden nog heel wat werk op de plank, want op dit moment is onze ploeg allesbehalve rond."





Transferactiviteit

Stef de Wijs zal volgend seizoen alvast nog zeker te bewonderen zijn bij Hoogstraten. De Nederlandse verdediger verlengde zijn contract tot medio 2027. Dat maakte de club eerder dit jaar bekend op zijn website.

De Wijs kwam in 2024 transfervrij over van NAC Breda. De komende periode mogen we nog wel wat transferactiviteit verwachten als we afgaan op de woorden van Belmans.