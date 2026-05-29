‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Roggerio Nyakossi lijkt deze zomer een van de opvallendste namen op de transfermarkt te worden. De verdediger van OH Leuven vertegenwoordigt een bescheiden marktwaarde, maar kan rekenen op interesse van heel wat clubs uit verschillende Europese topcompetities.

Roggerio Nyakossi ligt nog onder contract bij OH Leuven tot 30 juni 2027. De Zwitserse centrale verdediger met Togolese roots zit op een ideaal moment in zijn carrière om een volgende stap te zetten.

De belangstelling rond de verdediger groeit bijzonder snel. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde momenteel ongeveer 2,5 miljoen euro. Dat is geen uitzonderlijk hoog bedrag voor een jonge verdediger met potentieel, maar de interesse vanuit binnen- en buitenland suggereert dat meerdere clubs meer in hem zien dan wat zijn huidige waardering doet vermoeden.

Voor OH Leuven kan dat een interessante uitgangspositie opleveren, ook al ligt hij maar een jaar meer onder contract. Wanneer verschillende ploegen zich melden, ontstaat er immers vaak een concurrentiestrijd die de uiteindelijke transfersom aanzienlijk kan doen stijgen.

Nieuwe makelaar moet transfer mogelijk maken

Met het oog op de komende transferperiode heeft Nyakossi recent een belangrijke beslissing genomen. De verdediger verbrak de samenwerking met zijn vorige vertegenwoordiger en koos voor een nieuw managementkantoor.

Africafoot meldt dat hij voortaan wordt begeleid door The Team Football. Het agentschap maakte de samenwerking zelf bekend via sociale media. De timing van die keuze is opvallend. Net voor de start van de zomermercato kiezen spelers geregeld voor een nieuwe makelaar om hun kansen op een transfer te vergroten of om nieuwe markten aan te boren.

Een nieuw agentschap beschikt vaak over andere contacten en netwerken binnen het Europese voetbal. Daardoor kan een dossier sneller in beweging komen wanneer er al interesse aanwezig is vanuit verschillende competities.

Tien clubs volgen zijn situatie

Volgens Africafoot staat Nyakossi op de radar van maar liefst tien clubs. Daarbij zitten enkele gerenommeerde namen uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland.

Zo worden onder meer Olympique Marseille, Olympique Lyon, Strasbourg, Feyenoord, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Werder Bremen, Everton en Ipswich genoemd als geïnteresseerde clubs. Voor een speler met een marktwaarde van 2,5 miljoen euro is dat een indrukwekkend lijstje.

De belangstelling komt niet uit de lucht vallen. Nyakossi geldt als een fysiek sterke centrale verdediger met groeimarge. Verschillende clubs zien hem als een interessante investering voor de toekomst.

Of die belangstelling snel zal uitmonden in concrete aanbiedingen, moet de komende weken blijken. Veel zal afhangen van de financiële voorwaarden die OH Leuven op tafel legt.

Van Olympique Marseille naar Leuven

Nyakossi kwam in de zomer van 2024 bij OH Leuven terecht. De verdediger maakte toen de overstap vanuit de jeugdwerking van Olympique Marseille, waar hij als een beloftevolle speler werd beschouwd.

In Leuven kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen op het hoogste niveau. De Belgische competitie staat al langer bekend als een uitstekende tussenstap voor jonge spelers die later de sprong willen maken naar een grotere Europese competitie.

Met de aanstelling van een nieuwe makelaar en de interesse van tien clubs lijkt de kans reëel dat Nyakossi deze zomer opnieuw een belangrijke stap in zijn carrière zet. Voor OH Leuven dreigt het moeilijk te worden om een van zijn meest gegeerde verdedigers aan boord te houden.

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

