Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Niet elke dure transfer blijkt een schot in de roos. Analist Hein Vanhaezebrouck maakte zijn balans op van het afgelopen seizoen en noemde vier spelers die volgens hem zwaar teleurstelden in de Jupiler Pro League.

Ludovit Reis : de grootste flop

Voor Vanhaezebrouck is er weinig twijfel over de grootste miskoop van het seizoen. Die twijfelachtige eer gaat naar Ludovit Reis van Club Brugge. De Nederlandse middenvelder kwam over van het Duitse Hamburger SV en kostte de landskampioen naar verluidt zo'n 6 miljoen euro.

Vanhaezebrouck is bijzonder kritisch voor de middenvelder. Volgens hem paste Reis nooit echt binnen het spel van Club Brugge. “Hij liep te veel met de bal, had onvoldoende oog voor zijn omgeving”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De analist vindt het bovendien veelzeggend dat Ardon Jashari-vervanger Aleksandar Stankovic lange tijd moest wachten op speelminuten terwijl Reis kansen bleef krijgen. Hoewel sommige spelers pas later doorbreken, gelooft Vanhaezebrouck niet in een ommekeer. “Bij Reis zou me dat verbazen.”

Jusef Erabi : dure paniekaankoop van Genk

Op de tweede plaats in zijn floplijst zet Vanhaezebrouck Jusef Erabi. De Zweedse aanvaller werd door KRC Genk binnengehaald toen de toekomst van Oh Hyeon-Gyu onzeker leek.

Genk betaalde ongeveer 4 miljoen euro voor de spits, die overkwam van Hammarby IF. Volgens Vanhaezebrouck was dat bedrag moeilijk te verantwoorden. “Ik snap niet dat daar 4 miljoen voor betaald werd.”



De voormalige trainer had de aanvaller vooraf al geanalyseerd en zag weinig kwaliteiten die hem zouden helpen slagen in België. “Hij is niet actief genoeg om in België iets te betekenen”, luidt zijn harde oordeel.

Thomas Henry : weinig impact bij Standard

Ook Thomas Henry ontsnapt niet aan de kritiek. De Franse spits maakte de overstap naar Standard met de bedoeling om extra ervaring en doelpunten mee te brengen. Gelukkig voor de Rouches werd hij transfervrij binnengehaald.

Vanhaezebrouck zag echter weinig meerwaarde in zijn prestaties. De aanvaller slaagde er volgens hem niet in om een verschil te maken voor de Luikenaars. Zijn bijdrage bleef beperkt en hij kon de hoge verwachtingen nooit inlossen.

Cedric Hatenboer : duur zonder rendement

De vierde naam op de lijst is Cedric Hatenboer van Anderlecht. De Nederlandse middenvelder kwam over van Excelsior Rotterdam en kostte de Brusselaars ongeveer 2,1 miljoen euro.

Voor Vanhaezebrouck is vooral de verhouding tussen prijs en rendement problematisch. “Hij kostte 2,1 miljoen euro en raakte niet eens uit de B-ploeg.” Dat maakt van Hatenboer volgens de analist een van de grootste tegenvallers van het seizoen.

Hoewel alle vier de spelers onder vuur liggen, krijgt Ludovit Reis van Vanhaezebrouck uiteindelijk het zwaarste verdict. De Nederlander is volgens hem de absolute floptransfer van het voorbije seizoen.