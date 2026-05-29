Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Toen Club Brugge KV afgelopen winter ongeveer 6,5 miljoen euro neertelde voor Félix Lemaréchal, werd dat gezien als een investering in de toekomst. De Franse middenvelder kwam over van RC Strasbourg en had eerst al indruk gemaakt bij Cercle Brugge.

Maar een half seizoen later moet vooral vastgesteld worden dat Lemaréchal voorlopig totaal niet in het verhaal voorkomt bij Club Brugge. En zolang Ivan Leko trainer blijft, lijkt daar niet meteen verandering in te komen.

Nauwelijks nog in beeld

Sinds zijn komst in de winter speelde Lemaréchal amper een rol van betekenis bij blauw-zwart. De Fransman zat de voorbije maanden slechts sporadisch in de wedstrijdselectie en zelfs dan kreeg hij geen speelminuten.

Dat is opvallend voor een speler waarvoor Club Brugge toch een stevig bedrag betaalde én die een contract ondertekende tot 2029.

Het gevoel leeft dat Leko tijdens trainingen niet overtuigd raakte van de middenvelder. De Kroatische coach staat bekend om zijn veeleisende aanpak, hoge intensiteit en nadruk op mentaliteit en arbeid zonder bal. En precies daar zou Lemaréchal voorlopig tekortgeschoten zijn in de ogen van de trainer. Dat vertaalde zich rechtstreeks in zijn speelkansen.

Marktwaarde begint te dalen

De situatie begint stilaan ook financieel gevoelig te worden voor Club Brugge. Lemaréchal werd binnengehaald als een speler die op termijn sportieve meerwaarde én transferwaarde moest creëren. Maar door zijn gebrek aan minuten begint zijn marktwaarde stilaan te zakken.

Dat is het laatste wat Club Brugge wil, zeker gezien het businessmodel van de club sterk draait rond spelersontwikkeling en doorverkoop.

Toch nog te vroeg om hem af te schrijven?

Tegelijk beseft men binnen Club Brugge ook dat het misschien nog te vroeg is om harde conclusies te trekken. Lemaréchal is nog altijd jong en geldt technisch nog steeds als een speler met kwaliteiten.

In Frankrijk werd hij jarenlang gezien als een groot talent. Bij Monaco maakte hij al vroeg zijn debuut in het profvoetbal en ook bij Strasbourg liet hij flitsen van zijn potentieel zien. Vooral zijn vista, passing en technische bagage vielen op.

Alleen lijkt zijn profiel momenteel minder aan te sluiten bij wat Ivan Leko verlangt. De grote vraag wordt nu wat er deze zomer gebeurt.

Voorbereiding cruciaal voor zijn toekomst

De voorbereiding dreigt cruciaal te worden voor Lemaréchal. Krijgt hij daar opnieuw een eerlijke kans van Leko? Of heeft de coach zijn oordeel eigenlijk al gevormd? Hetzelfde geldt trouwens voor Ludovit Reis. Hij lijkt al helemaal afgeschreven omdat hij het spel van Club Brugge zich niet eigen kan maken.

Veel zal afhangen van hoe de Fransman zich presenteert tijdens de zomermaanden. Club Brugge zal hem niet zomaar snel opgeven gezien de investering die gemaakt werd, maar tegelijk kan blauw-zwart zich ook geen speler permitteren die volledig buiten het project valt.

Een uitleenbeurt zou daarom op termijn misschien zelfs een oplossing kunnen worden als zijn situatie niet verandert. Voor Lemaréchal is het eerste halfjaar bij Club Brugge uitgedraaid op een grote teleurstelling. En zolang Ivan Leko niet overtuigd raakt, lijkt zijn kans op speelminuten bijzonder moeilijk te blijven.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

