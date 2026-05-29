Europees voetbal of mislukt seizoen: Nicky Hayen ziet Genkse puzzel uit elkaar vallen voor duel van het jaar

Brandon Morren, voetbaljournalist
KRC Genk trekt zondag met een zwaar gehavende kern naar Gent voor de barragematch om Europees voetbal. Nicky Hayen mist maar liefst zeven spelers en moet flink puzzelen in een duel dat het seizoen van de Limburgers nog enigszins moet redden.

Het is alles of niets voor KRC Genk dit weekend. De club stelt Europees voetbal ieder seizoen als eerste doel op. De Limburgers grepen naast de Champions' Play-offs en hadden veel hulp van Charleroi nodig, maar spelen nu wel een barragewedstrijd tegen KAA Gent met een Europees ticket als inzet.

De Limburgers zullen deze zondag naar Gent trekken om het in de Planet Group Arena op te nemen tegen de Buffalo's. De ploeg die in de Champions' Play-offs speelt krijgt namelijk altijd het thuisvoordeel tijdens de barragewedstrijd.

Twee jaar geleden kregen we hetzelfde affiche te zien, maar toen mochten de Smurfen thuis spelen. Gent won met 0-1 na een doelpunt van Andrew Hjulsager (die nu actief is bij Vejle BK, in Denemarken) en mocht Europa in. Deze editie willen de Limburgers het anders zien. De herinnering aan die nederlaag zal ongetwijfeld spelen in Genkse hoofden.

In normale omstandigheden is Genk de grote favoriet in deze strijd. Gent won geen enkele wedstrijd in de Champions' Play-offs en scoorde slechts vier doelpunten. Toch liggen de kaarten niet bepaald goed voor de bezoekers. Coach Nicky Hayen kan namelijk geen beroep doen op zeven van zijn spelers.

Noah Adedeji-Sternberg zou er sowieso niet bij zijn, zijn seizoen zat er al langer op vanwege een blessure. Ook Matte Smets haalt de wedstrijd niet, net als Konstantinos Karetsas. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Er was nog hoop voor de Griekse spelmaker, maar uiteindelijk moet ook hij forfait geven voor de clash tegen Gent.

Verder moest Genk ook al vier spelers afstaan omwille van het WK. Yaimar Medina (Ecuador), Joris Kayembe (DR Congo), Junya Ito (Japan) en Zakaria El Ouahdi (Marokko) zullen er niet bij zijn tegen de Buffalo's. 

Vooral de afwezigheid van de laatstgenoemde speler zal gevoeld worden. El Ouahdi maakte ook dit seizoen week na week indruk op de rechterflank en won zelfs de Ebbenhouten Schoen 2026. Zijn loopvermogen en strijdersmentaliteit zullen gemist worden.

Met Ito, Kayembe, Medina en El Ouahdi verdwijnen vier spelers die normaal gezien veel minuten maken of minstens een duidelijke rol hebben in de plannen. Daardoor wordt de spoeling op bepaalde posities plots bijzonder dun. Zeker op de flanken en in de opbouw zal Hayen creatief moeten zijn.

De timing kon voor Genk amper slechter. Toch zal de club zich niet kunnen verschuilen achter de afwezigen. Europees voetbal halen blijft cruciaal voor het imago, de financiën en de sportieve planning richting volgend seizoen. De spelers die wél beschikbaar zijn, krijgen zondag dus de kans om een teleurstellende jaargang alsnog iets draaglijker te maken. Voor Genk wordt het een wedstrijd waarin veel meer op het spel staat dan alleen één Europees ticket.

13:00
12:30
12:20
12:00
11:30
10:30
10:30
09:50
Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

