Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Johan Walckiers
Club Brugge blijft ook na de twintigste landstitel volop vooruitdenken richting de toekomst. Terwijl blauw-zwart deze zomer mogelijk opnieuw enkele sterkhouders verkoopt, wordt achter de schermen al hard gewerkt aan de volgende generatie talenten.

 Eén van de namen die daarbij nadrukkelijk opduikt, is die van Adem Avdić. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de 18-jarige linksachter van FK Crvena zvezda een concreet doelwit van Club Brugge. Het dossier zou intern zelfs al groen licht gekregen hebben na meerdere vergaderingen in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Blauw-zwart zou ondertussen ook al gesprekken gevoerd hebben met de entourage van de speler en de voorwaarden van een mogelijke transfer onderzocht hebben.

Opnieuw een jonge investering

De interesse past perfect binnen de strategie die Club Brugge de voorbije jaren succesvol uitbouwde. De Belgische kampioen zoekt steeds vaker jonge talenten met hoge ontwikkelingsmarge om hen sportief én financieel te laten groeien.

Avdic past volledig in dat profiel. De Servische jeugdinternational geldt in eigen land als één van de grootste defensieve talenten van zijn generatie. Ondanks zijn jonge leeftijd verzamelde hij bij Rode Ster Belgrado al ervaring in een omgeving waar druk en verwachtingen enorm zijn.

De linksachter ligt nog onder contract tot 2029 en vertegenwoordigt volgens gespecialiseerde websites momenteel al een marktwaarde van ongeveer vier miljoen euro. Dat betekent dat Club Brugge opnieuw stevig in de buidel zal moeten tasten als het echt wil doorpakken.

Concurrentie en opvolging

De mogelijke komst van Avdic is ook interessant in het licht van de huidige situatie op de linksachterpositie bij Club Brugge. Met Joaquin Seys beschikt blauw-zwart momenteel over één van de beste linksbacks van België, maar diens naam circuleert al maanden nadrukkelijk op buitenlandse transferlijsten.

Club Brugge houdt er rekening mee dat er vroeg of laat een grote transfer zal volgen. Daarom kijkt de club nu al naar mogelijke opvolgers én extra concurrentie op die positie. Avdic zou in eerste instantie tijd krijgen om zich aan te passen, mogelijk via Club NXT, maar intern ziet men duidelijk potentieel op lange termijn.

Profiel dat Club Brugge aanspreekt

Wat Club Brugge vooral aanspreekt, is het moderne profiel van Avdic. De Serviër combineert defensieve agressiviteit met offensieve impulsen en beschikt over een stevig loopvermogen.

Bovendien blijft de Belgische kampioen erg actief op de Balkanmarkt, waar de club de voorbije jaren al vaker succes vond met jonge spelers die later doorbraken of winst opleverden.

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

19:40
Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

