Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Bij de Rode Duivels heeft bondscoach Rudi Garcia er richting het WK 2026 opnieuw een interessant offensief profiel bij. Matias Fernandez-Pardo sprak donderdag voor het eerst uitgebreid over zijn beslissing om definitief voor België te kiezen en niet voor Spanje.

Dat was geen eenvoudige keuze voor de flankaanvaller, die geboren werd in Brussel, een Spaanse vader heeft én ook via zijn Italiaanse moeder nog een extra nationaliteit bezit. Fernandez-Pardo balanceerde de voorbije jaren tussen verschillende landen en nationale ploegen, maar uiteindelijk hakte hij nu de knoop door. En volgens hem speelde vooral één element een doorslaggevende rol: gesprekken.

Mentaliteit is meer Belgisch dan Spaans

Fernandez-Pardo gaf toe dat hij lang heeft nagedacht over zijn internationale toekomst. “Ik heb veel nagedacht en veel gesproken met Thomas Meunier en Nathan Ngoy”, vertelde hij. “Ook Vincent Mannaert en de coach hebben me overtuigd dat mijn mentaliteit meer Belgisch dan Spaans was.”

Die gesprekken maakten uiteindelijk het verschil. “Na die gesprekken was het duidelijk voor mij en daarmee heb ik voor België gekozen."

“Niemand had eerder met mij gesproken”

“Elke speler wil een WK spelen, maar daar heb ik niet aan gedacht”, legde hij uit. “Voor mij was het vooral belangrijk dat ik dat gesprek had, want niemand had eerder met mij gesproken.”

Daarmee verwijst hij duidelijk naar het verleden, toen hij eind 2024 voor Spanje leek te kiezen. De aanvaller werd toen opgeroepen voor de Spaanse beloften, maar hield bewust de deur op een kier voor andere opties. “Hadden ze vroeger met mij gesproken, dan was mijn beslissing misschien vroeger gevallen”, gaf hij toe.



De situatie zorgde de voorbije maanden voor heel wat verwarring. Bondscoach Rudi Garcia zei eerder zelfs dat Fernandez-Pardo niet meer selecteerbaar was voor België, omdat hij voor Spanje gekozen zou hebben.

Maar volgens de speler zelf lag dat genuanceerder. “Dat was een verkeerde opvatting”, verduidelijkte hij. “Ik heb nooit gezegd dat ik voor Spanje gekozen had. Maar de coach heeft dat toen misschien zo begrepen.”

Fernandez-Pardo hield dus bewust alle opties open. De grote droom was aanvankelijk een oproep voor het Spaanse A-elftal, maar die bleef uit. Uiteindelijk besliste hij in de aanloop naar het WK 2026 om definitief voor de Rode Duivels te kiezen.

En daar lijkt hij zich ondertussen uitstekend bij te voelen. De flankaanvaller sprak ook vol enthousiasme over zijn eerste dagen bij de Rode Duivels. “Ik heb iedereen gezegd hoe goed het onthaal hier was”, zei hij. “Ik voel me heel goed en heel blij dat ik hier ben. Dat bevestigt voor mij dat ik de juiste keuze gemaakt heb.”

Voor België betekent zijn keuze in ieder geval extra aanvallende mogelijkheden richting het WK. Fernandez-Pardo staat bekend als een technisch sterke spits met snelheid, creativiteit en dribbelvermogen.

Niet de nieuwe Eden Hazard

Door zijn profiel en Belgische roots wordt Fernandez-Pardo al snel vergeleken met Eden Hazard, maar zelf wil hij daar voorlopig niet in meegaan. “Ik denk het niet”, reageerde hij lachend op die vergelijking. “We zijn een heel ander profiel. Misschien omdat ik Belg ben en bij Lille speel, maken mensen die vergelijking.”

De speler wil vooral zijn eigen verhaal schrijven bij de Rode Duivels. “Mijn familie heeft mij altijd vrijgelaten”, besloot hij. “Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt.” En die keuze leidt hem nu definitief richting België en het WK 2026.

