Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club
KVC Westerlo deed de voorbije maanden de nodige pogingen om de contracten van een aantal sterkhouders te verlengen. In het geval van Allahyar Sayyadmanesh is dat niet gelukt. Hij verlaat op die manier na 2,5 jaar De Kemphanen. De speler nam via Instagram afscheid van de fans.

Westerlo wilde al sinds afgelopen winter het contract van Allahyar Sayyadmanesh verlengen. Hij was één van de elf spelers binnen de club met een aflopend contract en dus wilden De Kemphanen alles op alles zetten om hem in huis te houden.

“Er is al gepraat”, bevestigde Sayyadmanesh toen al aan Gazet van Antwerpen. Al heeft de Iraniër op dat moment geen zin om zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst te zetten. "We hebben nog genoeg tijd", klonk het toen nog bij de winger.

Ondertussen is de tijd echter op en Sayyadmanesh en Westerlo zijn er samen niet uitgeraakt. Een deal werd niet gevonden en dus kan de speler uitkijken naar een nieuwe werkgever. Op de sociale media had hij nog een boodschap voor de supporters.

“Een hoofdstuk in mijn leven is afgesloten — een hoofdstuk dat ik voor altijd zal koesteren. Dankbaar voor mijn 2,5 jaar in Westerlo”, schreef de Iraanse flankspeler op Instagram. Daarmee is het meteen helemaal duidelijk: hij zal vertrekken bij Westerlo.

Roeren Club Brugge of Anderlecht zich opnieuw voor Sayyadmanesh?

De voorbije weken was Sayyadmanesh nog niet zeker wat hij zou doen, nu weten we dat hij andere oorden zal gaan opzoeken. Rest de vraag welke oorden dat zullen zijn. In het verleden informeerden onder meer Club Brugge en RSC Anderlecht al voor hem. Ooit had hij zelfs een gesprek met Vincent Kompany om naar het Lotto Park te komen.

De 24-jarige Sayyadmanesh is een vrije speler na 2,5 jaar bij KVC Westerlo. Dat nam hem in januari 2024 over van het Engelse Hull City. In 84 wedstrijden voor De Kemphanen was hij goed voor 14 doelpunten en 13 assists, maar nu zoekt hij dus andere oorden op.

