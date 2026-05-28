Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Na het ontslag van Felice Mazzu blijft de onrust groot bij Oud-Heverlee Leuven. Ook beloftencoach Sascha Kotysch moet vertrekken na een moeilijk seizoen voor zowel de A-ploeg als de U23.

Ook beloftencoach Kotysch moet vertrekken bij OHL

Het vertrek van Felice Mazzu blijft niet beperkt tot de A-kern van OH Leuven. Ook Sascha Kotysch, de trainer van de U23, mag beschikken. Daarmee komt een einde aan een samenwerking van meer dan zeven jaar bij de Leuvense club.

Kotysch speelde eerst 2,5 seizoenen voor OHL en groeide daarna door als coach binnen de jeugdopleiding. De voorbije twee seizoenen stond hij aan het hoofd van de beloftenploeg in eerste nationale. Ondanks een moeilijk seizoen wist hij het behoud op de slotspeeldag veilig te stellen dankzij een overtuigende 0-4-overwinning tegen Jong Cercle Brugge.

Toch besloot OHL om de samenwerking stop te zetten. “Ik voelde het wel al aankomen”, zegt Kotysch aan Het Nieuwsblad. “Maar voor mij was het niet de bedoeling om er nu al een einde aan te maken.”

Tevreden met zijn eigen passage bij OHL

Volgens verschillende bronnen lag een te starre houding mee aan de basis van het vertrek van Kotysch. Binnen het bestuur zou men het gevoel gehad hebben dat de chemie stilaan verdwenen was, ondanks de appreciatie voor zijn engagement.

Kotysch zelf wil daar niet te diep op ingaan. “Ik weet wat er gebeurd is en sta recht in mijn schoenen”, klinkt het. “Of dingen beter hadden gekund, laat ik aan anderen.”

Lees ook... OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Toch overheerst bij de coach ook trots. Vooral de reacties vanuit de club deden hem deugd. “Ik heb veel berichtjes en telefoontjes gekregen van mensen binnen de club. Dan heb ik toch iets achtergelaten, zeker op menselijk vlak.”

De trainer wijst ook op de sportieve context van het afgelopen seizoen. De gemiddelde leeftijd van de U23 zakte stevig, van 21,6 naar 18,8 jaar, terwijl de ploeg toch bijna evenveel punten behaalde als het seizoen voordien.

Gemiste kans bij vertrek Garcia en Hubert

Binnen OHL leefde eerder al het gevoel dat Kotysch op termijn kon doorgroeien naar de A-ploeg. Zowel bij het vertrek van Oscar Garcia als later na het afscheid van David Hubert hoopte hij op een kans bij het eerste elftal.

“Dat kan misschien wel”, geeft Kotysch toe. “Maar ik heb me daar toen bij neergelegd dat het niet zo was.”

Voor de ambitieuze trainer blijft het een droom om ooit hoofdcoach te worden in het profvoetbal. Zijn Pro License is bijna afgerond en ondertussen hebben zich al nieuwe opportuniteiten aangediend.

Moeilijk seizoen op alle niveaus

Het voorbije seizoen verliep bijzonder moeizaam voor OH Leuven. De A-ploeg kende opnieuw een wisselvallige campagne in de Jupiler Pro League en slaagde er niet in om structureel mee te strijden voor de top zes.

Ook de beloftenploeg kende een lastig seizoen in eerste nationale. De jonge Leuvenaars flirt­ten lange tijd met degradatie en konden zich pas op de laatste speeldag redden.

De ingrepen van OHL tonen aan dat de club na een teleurstellend seizoen een nieuwe richting wil inslaan, zowel bij de eerste ploeg als binnen de jeugdwerking.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
OH Leuven
Felice Mazzu
Sascha Kotysch

Meer nieuws

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

13:00
Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

12:20
DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

DONE DEAL: KV Mechelen heeft beet en haalt spits van OH Leuven in huis

11:20
'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

'Sterkhouder van Union zou wel eens kunnen vertrekken'

12:20
Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste"

12:00
1
Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Analyse

Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken

11:40
2
Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

Voorzitster gewraakt: proces Anderlecht uitgesteld

11:00
1
'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

'Standard, STVV en Westerlo strijden om Belgische spits met verleden bij Mechelen'

10:30
1
Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

Twee extra versterkingen voor Diegem Sport: zelfs ervaring bij Tottenham

10:15
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
18
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

10:00
2
Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

Geniet van je pensioen: hoe Club-icoon Dany Verlinden bij ... Anderlecht had kunnen zitten

09:40
Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet'

09:00
3
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

08:00
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:40
1
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
1
"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

06:45
7
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

07:40
Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

07:20
2
Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

22:58
3
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
1
"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

22:00
1
Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

21:30
6
🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

19:50
17
Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

20:40
3
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
1
📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

20:08
5
Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

18:45
Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

18:30
Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

19:00
"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

18:50
1
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
4
KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

17:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Waar Anderlecht zijn grootste fout maakte vorige zomer en die Sibierski nu wil rechttrekken Bink65 Bink65 over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van pief pief over "We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi fierce fierce over 📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Louwagie en Fort verdedigen zich voor hun werk bij KAA Gent: "Deze weg is de juiste" cartman_96 cartman_96 over Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden Andreas2962 Andreas2962 over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog Stigo12 Stigo12 over Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Komt hij nog terug naar Jan Breydel? 'Club Brugge heeft nieuwe miljoenendeal helemaal beet' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved