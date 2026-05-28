Ook beloftenploeg deelt in de brokken na ontslag van Felice Mazzu bij OH Leuven

Na het ontslag van Felice Mazzu blijft de onrust groot bij Oud-Heverlee Leuven. Ook beloftencoach Sascha Kotysch moet vertrekken na een moeilijk seizoen voor zowel de A-ploeg als de U23.

Ook beloftencoach Kotysch moet vertrekken bij OHL

Het vertrek van Felice Mazzu blijft niet beperkt tot de A-kern van OH Leuven. Ook Sascha Kotysch, de trainer van de U23, mag beschikken. Daarmee komt een einde aan een samenwerking van meer dan zeven jaar bij de Leuvense club.

Kotysch speelde eerst 2,5 seizoenen voor OHL en groeide daarna door als coach binnen de jeugdopleiding. De voorbije twee seizoenen stond hij aan het hoofd van de beloftenploeg in eerste nationale. Ondanks een moeilijk seizoen wist hij het behoud op de slotspeeldag veilig te stellen dankzij een overtuigende 0-4-overwinning tegen Jong Cercle Brugge.

Toch besloot OHL om de samenwerking stop te zetten. “Ik voelde het wel al aankomen”, zegt Kotysch aan Het Nieuwsblad. “Maar voor mij was het niet de bedoeling om er nu al een einde aan te maken.”

Tevreden met zijn eigen passage bij OHL

Volgens verschillende bronnen lag een te starre houding mee aan de basis van het vertrek van Kotysch. Binnen het bestuur zou men het gevoel gehad hebben dat de chemie stilaan verdwenen was, ondanks de appreciatie voor zijn engagement.

Kotysch zelf wil daar niet te diep op ingaan. “Ik weet wat er gebeurd is en sta recht in mijn schoenen”, klinkt het. “Of dingen beter hadden gekund, laat ik aan anderen.”



Lees ook... OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat›

Toch overheerst bij de coach ook trots. Vooral de reacties vanuit de club deden hem deugd. “Ik heb veel berichtjes en telefoontjes gekregen van mensen binnen de club. Dan heb ik toch iets achtergelaten, zeker op menselijk vlak.”

De trainer wijst ook op de sportieve context van het afgelopen seizoen. De gemiddelde leeftijd van de U23 zakte stevig, van 21,6 naar 18,8 jaar, terwijl de ploeg toch bijna evenveel punten behaalde als het seizoen voordien.

Gemiste kans bij vertrek Garcia en Hubert

Binnen OHL leefde eerder al het gevoel dat Kotysch op termijn kon doorgroeien naar de A-ploeg. Zowel bij het vertrek van Oscar Garcia als later na het afscheid van David Hubert hoopte hij op een kans bij het eerste elftal.

“Dat kan misschien wel”, geeft Kotysch toe. “Maar ik heb me daar toen bij neergelegd dat het niet zo was.”

Voor de ambitieuze trainer blijft het een droom om ooit hoofdcoach te worden in het profvoetbal. Zijn Pro License is bijna afgerond en ondertussen hebben zich al nieuwe opportuniteiten aangediend.

Moeilijk seizoen op alle niveaus

Het voorbije seizoen verliep bijzonder moeizaam voor OH Leuven. De A-ploeg kende opnieuw een wisselvallige campagne in de Jupiler Pro League en slaagde er niet in om structureel mee te strijden voor de top zes.

Ook de beloftenploeg kende een lastig seizoen in eerste nationale. De jonge Leuvenaars flirt­ten lange tijd met degradatie en konden zich pas op de laatste speeldag redden.

De ingrepen van OHL tonen aan dat de club na een teleurstellend seizoen een nieuwe richting wil inslaan, zowel bij de eerste ploeg als binnen de jeugdwerking.