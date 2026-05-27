"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

Simon Mignolet nam afscheid van Club Brugge KV, maar helemaal loslaten doet hij het voetbal niet. Bij de voetbalbond wacht een nieuwe uitdaging, al kijkt hij ook nog met spanning naar de Champions League-loting.

Einde van een tijdperk bij Club Brugge

Na jaren als vaste waarde onder de lat heeft Club Brugge afscheid genomen van doelman Simon Mignolet. De ervaren keeper sluit daarmee een indrukwekkend hoofdstuk af in het Belgische voetbal. Toch verdwijnt hij niet uit de voetbalwereld, want binnenkort gaat hij aan de slag bij de Belgische voetbalbond.

Mignolet geeft toe dat hij bepaalde zaken uit het spelersleven niet zal missen. “De kleedkamer zal ik niet missen. De adrenaline rond wedstrijden evenmin”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Toch hoopt hij dat gevoel deels terug te vinden in zijn nieuwe functie bij de voetbalbond.

Meer tijd voor familie

Wat Mignolet vooral aanspreekt in zijn nieuwe leven, is de vrijheid die hij krijgt. Na jaren waarin zijn agenda volledig bepaald werd door trainingen en wedstrijden, kan hij nu meer tijd maken voor zijn gezin.

Zo plant hij tijdens de zomer een reis naar Spanje met zijn familie. Daarnaast staan er ook enkele voetbaluitstappen op zijn persoonlijke verlanglijstje. Een terugkeer naar Liverpool FC en het bijwonen van de derby tussen Sunderland AFC en Newcastle United FC behoren tot zijn bucketlist.

Geen Liverpool voor Club Brugge

Ondanks zijn afscheid blijft Mignolet Club Brugge op de voet volgen. Zeker de loting voor de Champions League houdt hij met extra aandacht in de gaten. Eén affiche wil hij daarbij absoluut vermijden: die met zijn ex-ploeg Liverpool.





“Mocht Club nu wél Liverpool loten, zou dat een hele zure zijn”, grijnst hij. De ex-doelman van Liverpool legt uit waarom dat hem zou raken. “Ik heb er immers zeven jaar op gehoopt en het is er nooit van gekomen.”

De loting voor de League Phase van de UEFA Champions League van het seizoen 2026-2027 staat gepland op 27 augustus 2026. De League Phase zelf start vervolgens op 8 september 2026.