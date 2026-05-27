Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Crystal Palace heeft de finale van de Conference League met 1-0 gewonnen van Rayo Vallecano. Een verslag van Manuel Gonzalez, voetbaljournalist bij Voetbalkrant, live vanuit Leipzig.

Eerste helft

De finale van de Conference League tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano kende een nerveuze openingsfase. Beide ploegen tastten elkaar af en grote kansen bleven aanvankelijk uit. Crystal Palace probeerde via Sarr en Mateta gevaar te stichten, maar de Spaanse defensie stond goed georganiseerd. Aan de overkant probeerde Rayo geduldig op te bouwen en had het na een deviatie van Alemão een eerste grote mogelijkheid, al ging de bal rakelings naast. Het balbezit was duidelijk in het voordeel van de Madrilenen, die na een halfuur 65 procent van de tijd de bal hadden.

De wedstrijd werd meermaals onderbroken door stevige tackles en kleine opstootjes. Scheidsrechter Mariani moest gele kaarten uitdelen aan Pathé Ciss, Isi Palazón en Palace-middenvelder Adam Wharton. Daarnaast lag het spel enkele minuten stil door een medische noodsituatie in de tribunes, waarna beide teams zichtbaar moeite hadden om opnieuw ritme te vinden.

Toch kreeg Crystal Palace vlak voor rust dé kans op de openingstreffer. Wharton vond Mitchell met een perfecte voorzet in de kleine rechthoek, maar diens kopbal ging naast. Daardoor bleef het na een intense maar weinig spectaculaire eerste helft 0-0.

Tweede helft

Meteen na rust schakelden de Engelsen een versnelling hoger. Mateta werd al vroeg gevaarlijk en in de 51e minuut viel de verdiende openingstreffer. Wharton haalde uit vanop afstand, Batalla kon de bal niet klemmen en Mateta duwde de rebound binnen. Palace bleef daarna drukken. Een vrije trap van Pino belandde zelfs via beide palen opnieuw in het veld, terwijl Batalla even later met een knappe reflex de 2-0 voorkwam.

Rayo Vallecano probeerde te reageren met wissels en meer aanvallende impulsen. García en Alemão kwamen dicht bij de gelijkmaker, maar Lacroix en Henderson hielden stand. Ook Camello vond het doel niet met een poging van buiten de zestien. De Spanjaarden speelden met veel inzet, maar slaagden er nauwelijks in om het compacte Palace echt uit verband te spelen.





In een nerveuze slotfase stapelden de gele kaarten zich op. Palace verdedigde zijn voorsprong met veel discipline en de Engelse supporters roken de zege al ruim voor affluiten. Dankzij een volwassen tweede helft pakte Crystal Palace zo opnieuw een prestigieuze prijs.