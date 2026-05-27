Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Brandon Morren, voetbaljournalist
Anderlecht wil na een nieuw seizoen zonder prijs stevig ingrijpen op de transfermarkt. Sportief directeur Antoine Sibierski zou daarvoor een aanzienlijk budget kunnen krijgen.

Anderlecht heeft grote plannen deze zomer, dat is al wel duidelijk geworden. De club komt uit een nieuw seizoen zonder prijzen, wat de achterban en het bestuur niet tevreden stelt. Deze zomermercato zal de kern opnieuw wat door elkaar geschud worden.

Sibierski krijgt mogelijk stevig transferbudget

Sportief directeur Antoine Sibierski heeft veel werk nu het seizoen gedaan is. Ondertussen wordt ook steeds meer duidelijk hoe de transferzomer er zal uitzien voor paars-wit. Het Laatste Nieuws weet dat Sibierski zo'n 15 tot 20 miljoen euro zou kunnen gebruiken op de mercato.

Er is nog een 'maar', aangezien de Raad van Bestuur dit plaatje op donderdag nog moet goedkeuren. Maar wat gaat er dan gebeuren met dat geld? Ook volgens HLN wordt de club gelinkt aan Tawanda Maswanhise, een aanvaller van Motherwell uit Schotland.

Paars-wit kijkt opnieuw naar aanvallende versterking

Transfermarkt schat zijn waarde op 5 miljoen euro, wat dus meteen al een stevig deel van het budget is. Maswanhise is een 17-voudig Zimbabwaans international. Afgelopen seizoen kwam hij 44 keer in actie voor zijn huidige club. Hij was goed voor 22 doelpunten en 2 assists. Anderlecht zou afgelopen winter ook al interesse hebben gehad in de 23-jarige speler.

Verder wordt ook de naam van Marin Soticek genoemd. Hij is een 21-jarige rechtsbuiten die bij FC Basel actief is. De Kroaat speelde afgelopen seizoen 38 wedstrijden waarin hij niet kon scoren en slechts één assist gaf. 

Anderlecht wil vijf à zes nieuwkomers halen

Sacha Tavolieri laat op X weten dat Anderlecht vijf tot zes nieuwe spelers wil binnenhalen. Hij meldt dat sommige van de namen zelfs al vervangers zijn voor Nathan De Cat. De jonge middenvelder krijgt vanuit veel hoeken te horen dat hij best nog een jaar bij paars-wit blijft, maar er wordt ongetwijfeld stevig aan zijn mouw getrokken.

