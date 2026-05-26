Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Romelu Lukaku stoomt zich klaar voor het WK. De aanvaller heeft er goede hoop op dat België kan verrassen. Mag België hoger mikken dan de achtste finale van twee jaar geleden op het EK?

In 2024 overleefden de Rode Duivels een groep met Oekraïne, Slowakije en Roemenië. De Roemenen gingen echter met de groepswinst aan de haal, waardoor België in de achtste finales werd uitgeschakeld door Frankrijk.

Die uitschakeling - en vooral het feit dat die achtste finale tegen Frankrijk perfect vermeden kon worden - werd destijds op het conto van Domenico Tedesco geschreven. De toenmalige Belgische bondscoach kreeg de machine nooit op toerental en kreeg na een eveneens teleurstellende Nations League zijn ontslag.

België als outsider op het WK

"Ik ga niet zeggen dat we het WK gaan winnen", lacht Lukaku in Het Nieuwsblad. "Maar we gaan ons ook niet verstoppen. België is een dark horse. Een outsider. En dat is eveneens te danken aan de dynamiek die Rudi Garcia heeft gebracht."

Big Rom toont zich dan ook géén fan van Tedesco. "De Belgische voetbalbond heeft destijds voor Tedesco gekozen, terwijl er niet naar de spelersgroep werd geluisterd. We hadden Thierry Henry naar voren geschoven als nieuwe bondscoach."

Rode Duivels wilden Thierry Henry én niet Domenico Tedesco

De voormalige Franse stervoetballer was onder Roberto Martinez één van de assistenten bij de Rode Duivels. "Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats was geweest. Hij kende de ploeg én weet wat het is om op topniveau te presteren."



"Onder Martinez vroegen we ons voor elke wedstrijd af of we meer dan vijf doelpunten zouden scoren", gooit Lukaku Tedesco onder de spreekwoordelijke bus. "Maar plots moest de bijna volledige ploeg eruit?"

Voormalige bondscoach onder de bus

"Ik herinner me de eerste selectie van Tedesco", gaat Lukaku verder. "Ik zat naast Thibaut Courtois. Ook hij keek rond zich. We kenden bijna niemand meer. De omslag was te drastisch. En als het dan ook tactisch niet goed in elkaar zit…"