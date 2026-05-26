Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku denkt nog niet aan een afscheid bij de Rode Duivels. De topschutter aller tijden van België kijkt zelfs verder dan het komende wereldkampioenschap en heeft nog duidelijke ambities met de nationale ploeg.

Waar velen ervan uitgingen dat het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten het laatste hoofdstuk zou worden voor de laatste vertegenwoordigers van de Gouden Generatie, klinkt bij Lukaku een heel ander verhaal. De spits wil ook na dat toernooi nog een belangrijke rol blijven spelen voor België.

Nog twee grote toernooien

In een gesprek met Het Nieuwsblad maakte Lukaku duidelijk dat zijn honger nog lang niet gestild is. “Ik wil na dit WK nog minstens twee grote toernooien afwerken bij de Rode Duivels”, klinkt het vastberaden. “De motivatie is er nog altijd en ik zorg goed voor mijn lichaam om zo lang mogelijk op niveau te blijven.”

De aanvaller mikt zelfs op deelname aan het WK van 2030. Tegen dan zou hij 37 jaar oud zijn. “Ik wil doorgaan tot en met dat WK. Daarna is het gedaan”, liet hij optekenen.

Die uitspraken zullen de Belgische supporters ongetwijfeld geruststellen. Eerder liet ook Kevin De Bruyne verstaan dat hij niet meteen van plan is om de nationale ploeg vaarwel te zeggen. Daardoor lijkt België ook de komende jaren nog te kunnen rekenen op enkele ervaren krachten die jarenlang het gezicht van de Rode Duivels bepaalden.

Vragen over fitheid

Opvallend is wel dat Lukaku richting het komende WK geen eenvoudige periode achter de rug heeft. Door blessureleed kwam hij dit seizoen amper 64 minuten in actie. Dat zorgde voor heel wat vragen rond zijn fysieke paraatheid en toekomst.



Ook in Italië bleef de situatie niet onbesproken. Volgens verschillende Italiaanse media zorgde het bij Napoli voor frustraties dat Lukaku een groot deel van zijn revalidatie in België afwerkte. Toch lijkt de spits zich weinig aan te trekken van de kritiek.

Zijn boodschap is duidelijk: ondanks de moeilijke maanden en de fysieke zorgen denkt Lukaku nog niet aan stoppen. Integendeel, de aanvaller wil nog jaren het shirt van de Rode Duivels dragen en droomt van een laatste groot hoofdstuk richting 2030.