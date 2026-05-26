Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4350

Na de pijnlijke 5-1-nederlaag tegen Union in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen staat Anderlecht voor een drukke zomer. De zware afstraffing maakte nogmaals duidelijk dat er werk aan de winkel is in Brussel.

Sportief verantwoordelijke Antoine Sibierski krijgt de opdracht om een vernieuwd en competitiever elftal samen te stellen, met enkele jonge talenten als fundament voor de toekomst. Eén van die spelers is - naast Nathan Saliba - Mihajlo Cvetkovic. De 19-jarige aanvaller geldt intern als een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe Anderlecht.

Cvetkovic belangrijke pion in nieuwe elftal

Sibierski ziet potentieel in de Servische spits, die afgelopen seizoen acht keer tot scoren kwam en zich profileerde als een van de meest beloftevolle aanvallers in de kern. Een vertrek is voorlopig dan ook niet aan de orde. Enkel een uitzonderlijk hoog bod zou de Brusselaars aan het denken kunnen zetten.

Toch duikt er rond Cvetkovic een ander probleem op, eentje waar Anderlecht weinig controle over heeft. De jonge spits zal namelijk een aanzienlijk deel van de voorbereiding missen door zijn internationale verplichtingen. Als aanvoerder van de Servische U19-selectie neemt hij tussen 28 juni en 11 juli deel aan het EK U19 in Wales.

Op 23 juli al Europees

Dat betekent dat de toekomstige hoofdcoach van Anderlecht – aangezien Jérémy Taravel voorlopig enkel als assistent in beeld blijft – zijn spits minstens drie weken moet missen. Een ongemakkelijke situatie, zeker omdat op 23 juli al een cruciale Europese voorronde wacht. Een Europese campagne die veel beter moet zijn dan die van het afgelopen seizoen, want de fans hun geduld is helemaal op.


Anderlecht hoeft bovendien niet te hopen op een verrassende afwezigheid van Cvetkovic bij Servië. Bondscoach Radovan Krivokapic beschouwt hem als een sleutelfiguur . In Servië leeft het toernooi sterk, mede omdat de nationale A-ploeg ontbreekt op het WK in de Verenigde Staten. Er bestaat zelfs geloof dat deze generatie het EK kan winnen, met naast Cvetkovic ook toptalenten als Andrija Maksimovic en Veljko Milosavljevic in de selectie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
1
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
7
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
4
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
4
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
4
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
3
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
1
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
4
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Wesl Wesl over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van bompi55 bompi55 over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? Essevee for ever Essevee for ever over Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim wilmabar123 wilmabar123 over Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen" Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Boskofabbe Boskofabbe over Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ... André Coenen André Coenen over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Goro Goro over Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk Demogorgon Demogorgon over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved