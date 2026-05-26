Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Na de pijnlijke 5-1-nederlaag tegen Union in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen staat Anderlecht voor een drukke zomer. De zware afstraffing maakte nogmaals duidelijk dat er werk aan de winkel is in Brussel.

Sportief verantwoordelijke Antoine Sibierski krijgt de opdracht om een vernieuwd en competitiever elftal samen te stellen, met enkele jonge talenten als fundament voor de toekomst. Eén van die spelers is - naast Nathan Saliba - Mihajlo Cvetkovic. De 19-jarige aanvaller geldt intern als een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe Anderlecht.

Cvetkovic belangrijke pion in nieuwe elftal

Sibierski ziet potentieel in de Servische spits, die afgelopen seizoen acht keer tot scoren kwam en zich profileerde als een van de meest beloftevolle aanvallers in de kern. Een vertrek is voorlopig dan ook niet aan de orde. Enkel een uitzonderlijk hoog bod zou de Brusselaars aan het denken kunnen zetten.

Toch duikt er rond Cvetkovic een ander probleem op, eentje waar Anderlecht weinig controle over heeft. De jonge spits zal namelijk een aanzienlijk deel van de voorbereiding missen door zijn internationale verplichtingen. Als aanvoerder van de Servische U19-selectie neemt hij tussen 28 juni en 11 juli deel aan het EK U19 in Wales.

Op 23 juli al Europees

Dat betekent dat de toekomstige hoofdcoach van Anderlecht – aangezien Jérémy Taravel voorlopig enkel als assistent in beeld blijft – zijn spits minstens drie weken moet missen. Een ongemakkelijke situatie, zeker omdat op 23 juli al een cruciale Europese voorronde wacht. Een Europese campagne die veel beter moet zijn dan die van het afgelopen seizoen, want de fans hun geduld is helemaal op.



Anderlecht hoeft bovendien niet te hopen op een verrassende afwezigheid van Cvetkovic bij Servië. Bondscoach Radovan Krivokapic beschouwt hem als een sleutelfiguur . In Servië leeft het toernooi sterk, mede omdat de nationale A-ploeg ontbreekt op het WK in de Verenigde Staten. Er bestaat zelfs geloof dat deze generatie het EK kan winnen, met naast Cvetkovic ook toptalenten als Andrija Maksimovic en Veljko Milosavljevic in de selectie.