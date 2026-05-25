Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Anderlecht sloot een teleurstellend seizoen af met een zware 5-1-nederlaag tegen Union SG. De frustratie bij spelers en supporters was enorm. Na afloop trok Marco Kana harde conclusies over de prestaties van paars-wit.

Anderlecht al voor rust kansloos

De Brusselse derby draaide al snel uit op een nachtmerrie voor Anderlecht. Na amper 42 minuten stond de ploeg al 4-0 achter tegen stadsrivaal Union SG. Alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was, kreeg Thorgan Hazard vlak voor rust ook nog rood na een te late tackle op Guilherme Smith.

De frustratie bij de supporters was enorm. Heel wat Anderlecht-fans verlieten uit protest het uitvak al tijdens de rust. Het beeld van de leeglopende tribune symboliseerde perfect het moeilijke seizoen van paars-wit.

Na afloop bleef Marco Kana zichtbaar aangeslagen achter. “Dit doet super veel pijn”, vertelde hij aan DAZN. “Dit was Anderlecht onwaardig. Het was heel slecht vandaag.”

Union volgens Kana simpelweg sterker

De verdediger stak de hand ook in eigen boezem en gaf toe dat Union momenteel verder staat dan Anderlecht. “Hoe pijnlijk het ook is: Union is gewoon een betere ploeg”, klonk het eerlijk.

Volgens Kana ligt het probleem niet alleen bij de jonge leeftijd van de kern. “Het is niet omdat we te jong zijn. Er zit genoeg ervaring in de ploeg. Het is gewoon kwestie van sneller leren en volwassener spelen.”



De verdediger gaf ook toe dat Anderlecht uiteindelijk misschien staat waar het hoort. “Union en Club Brugge zijn gewoon beter. We konden misschien aanspraak maken op de derde plek van STVV. Maar uiteindelijk staan zij ook terecht voor ons.”

Fans reageren woedend

Na de wedstrijd moesten de spelers de resterende supporters te woord staan. De resterende, want een groot deel verliet al tijdens de rust het stadion. Kana legde uit hoe moeilijk dat moment was voor de groep.

“Op zo’n moment zeg je niet veel. Je luistert naar hen. Ze zijn kwaad en dat is terecht”, vertelde hij. De verdediger benadrukte dat de fans de ploeg het hele seizoen bleven steunen, ondanks de teleurstellingen.

“Zo’n prestatie is heel triestig voor hen”, vervolgde Kana. “We blijven Anderlecht. We moeten méér doen.”

Blik voorzichtig op volgend seizoen

Nu het seizoen voorbij is, wil Anderlecht grondig evalueren. Kana hoopt dat de club lessen trekt uit de moeilijke campagne.

Binnen acht weken wacht alweer de eerste Europese barragewedstrijd. Eerst krijgen de spelers vakantie, daarna moet Anderlecht met nieuwe energie opnieuw beginnen. “We gaan ons hoofd leegmaken. Om volgend seizoen met meer honger terug te komen”, besloot Kana.