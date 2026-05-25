Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Anderlecht sloot een teleurstellend seizoen af met een zware 5-1-nederlaag tegen Union SG. De frustratie bij spelers en supporters was enorm. Na afloop trok Marco Kana harde conclusies over de prestaties van paars-wit.

Anderlecht al voor rust kansloos

De Brusselse derby draaide al snel uit op een nachtmerrie voor Anderlecht. Na amper 42 minuten stond de ploeg al 4-0 achter tegen stadsrivaal Union SG. Alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was, kreeg Thorgan Hazard vlak voor rust ook nog rood na een te late tackle op Guilherme Smith.

De frustratie bij de supporters was enorm. Heel wat Anderlecht-fans verlieten uit protest het uitvak al tijdens de rust. Het beeld van de leeglopende tribune symboliseerde perfect het moeilijke seizoen van paars-wit.

Na afloop bleef Marco Kana zichtbaar aangeslagen achter. “Dit doet super veel pijn”, vertelde hij aan DAZN. “Dit was Anderlecht onwaardig. Het was heel slecht vandaag.”

Union volgens Kana simpelweg sterker

De verdediger stak de hand ook in eigen boezem en gaf toe dat Union momenteel verder staat dan Anderlecht. “Hoe pijnlijk het ook is: Union is gewoon een betere ploeg”, klonk het eerlijk.

Volgens Kana ligt het probleem niet alleen bij de jonge leeftijd van de kern. “Het is niet omdat we te jong zijn. Er zit genoeg ervaring in de ploeg. Het is gewoon kwestie van sneller leren en volwassener spelen.”

De verdediger gaf ook toe dat Anderlecht uiteindelijk misschien staat waar het hoort. “Union en Club Brugge zijn gewoon beter. We konden misschien aanspraak maken op de derde plek van STVV. Maar uiteindelijk staan zij ook terecht voor ons.”

Fans reageren woedend

Na de wedstrijd moesten de spelers de resterende supporters te woord staan. De resterende, want een groot deel verliet al tijdens de rust het stadion. Kana legde uit hoe moeilijk dat moment was voor de groep.

“Op zo’n moment zeg je niet veel. Je luistert naar hen. Ze zijn kwaad en dat is terecht”, vertelde hij. De verdediger benadrukte dat de fans de ploeg het hele seizoen bleven steunen, ondanks de teleurstellingen.

“Zo’n prestatie is heel triestig voor hen”, vervolgde Kana. “We blijven Anderlecht. We moeten méér doen.”

Blik voorzichtig op volgend seizoen

Nu het seizoen voorbij is, wil Anderlecht grondig evalueren. Kana hoopt dat de club lessen trekt uit de moeilijke campagne.

Binnen acht weken wacht alweer de eerste Europese barragewedstrijd. Eerst krijgen de spelers vakantie, daarna moet Anderlecht met nieuwe energie opnieuw beginnen. “We gaan ons hoofd leegmaken. Om volgend seizoen met meer honger terug te komen”, besloot Kana.

🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

21:40
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

