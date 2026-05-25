Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Er was bij KAA Gent heel wat deining ontstaan wat betreft de barragewedstijd tussen De Buffalo's en KRC Genk van aanstaande zondag om 18.30 uur. Die wedstrijd was namelijk niet opgenomen in het abonnement van de play-offs.

"KAA Gent speelt zondag 31 mei om 18u30 de barragewedstrijd voor Europees voetbal tegen KRC Genk. Er bereikten de club veel reacties van supporters die het jammer vonden dat deze cruciale wedstrijd niet was opgenomen in hun abonnement."

"Na overleg binnen de club en met de Supportersraad en -federatie van KAA Gent heeft voorzitter-eigenaar Sam Baro beslist om persoonlijk tussen te komen zodat alle abonnees de wedstrijd alsnog gratis kunnen bijwonen. We hopen zo op jullie massale opkomst en steun te mogen rekenen."

Met die woorden opent KAA Gent een persbericht op de eigen webstek over de wedstrijd van KAA Gent tegen KRC Genk. De voorbije dag werd duidelijk dat ze bij Gent de fans gingen vragen om te betalen voor het duel tegen Genk.

De fans waren daar niet over te spreken en zeker met het oog op een cruciaal duel voor Europees voetbal is het van groot belang dat de Buffalo's worden aangemoedigd door zoveel mogelijk supporters. En dus is Sam Baro hoogstpersoonlijk tussenbeide gekomen.

Sam Baro reageert op webstek KAA Gent

Hij gaat de tickets gratis aanbieden aan de supporters én KRC Genk compenseren voor het geleden verlies. Hoogstpersoonlijk dus. Hij geeft meer duiding: "Ik heb de reacties van onze supporters goed gehoord en begrijp hun bezorgdheden. Deze match gaat over Europees voetbal, over ambitie en onze toekomst. Op zulke momenten moeten we met zoveel mogelijk samen zijn."



"Voor deze match moest in het kader van een gedeelde recette een akkoord bereikt worden met beide clubs over de ticketprijzen, waardoor gratis toegang niet zomaar mogelijk is. Omdat ik onze abonnees graag tegemoet wil komen, heb ik besloten om onze tegenstander financieel te compenseren. Laat ons nu samen alles geven voor Europees voetbal", is voorzitter Sam Baro heel erg duidelijk.