Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

De Belgische U17 maakte een paar maanden geleden grote indruk in de EK-kwalificaties. Ze wisten er met een 9 op 9 hun ticket voor het EK én het WK veilig te stellen. Ondertussen zijn ze ook effectief begonnen aan de eindstrijd. En er is meteen een meevaller.

De Belgische U17 had het al heel goed gedaan in de voorrondes voor het EK. De grote doelstelling - het EK halen - werd op die manier ook meteen bereikt. Servië, Zwitserland en Cyprus werden in de voorronde geklopt, goed voor een EK- én een WK-ticket.

Het U17-EK vindt plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. In Estland is alvast de eerste wedstrijd van de groepsfase achter de rug, met een prima resultaat voor de Belgen.

België U17 begint met overwinning tegen Kroatië aan EK

De jonge Rode Duivels werden ingedeeld bij onder meer gastland Estland, waardoor ze toch alvast één klepper ontlopen in hun groep. De Belgen werden uiteindelijk ondergebracht bij ook nog Kroatië en grootmacht Spanje.

De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, een plaats waar de Belgen in 2007, 2015, 2018 en 2025 ook al raakten. En deze keer lijken ze ook goed op weg om die halve finales te gaan halen.

Spanje en Estland zijn de volgende tegenstanders voor jonge Belgen

Tegen Kroatië werd alvast met 2-0 gewonnen. Jelle Driessen van KRC Genk en Tinus Moorthamer van Club Brugge waren de goalgetters van dienst in dat duel. Spanje en Estland zijn aan hun wedstrijd begonnen om 19 uur.





De jonge Duivels zetten hun poulefase donderdag (om 13.30 uur in Rakvere) verder met een wedstrijd tegen Spanje. Zondag (om 13.30 uur in hoofdstad Tallinn) volgt het laatste pouleduel tegen gastland Estland. Sven Vermant en zijn troepen hebben dus alvast een geweldige zaak gedaan met oog op de nabije toekomst, maar zekerheid over de halve finales is er natuurlijk nog niet.