📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

Club Brugge werd afgelopen donderdag kampioen. Zondag werd dat al goed gevierd in het eigen stadion, maar een dagje later gingen ze er nog verder op door met een mooie parade in de binnenstad van Brugge. Daar was heel wat te beleven.

Het was verzengend warm in Brugge, maar toch kwamen er heel veel mensen opdagen in de Brugse binnenstad om de spelers en staff van Club Brugge toe te zingen, toe te juichen en hun woorden te horen bij het binnenhalen van de titel.

De brandweer zorgde voor afkoeling door water te sproeien over de aanwezige fans - of hoe een 'waterkanon' niet altijd iets negatiefs hoeft te betekenen voor mensen. Raphael Onyedika was de enige grote afwezige. De Nigeriaan lag ziek in bed. De rest van de spelers maakten er wel een enorm feestje van.

De tweede ster van Club Brugge werd onthuld aan de supporters

Er werd gezongen, gedanst en gevierd dat het een lievenlust was. Ivan Leko haalde zijn beste dansmoves boven en daarna was het tijd om de fabuleuze tweede ster die Club Brugge krijgt omdat ze nu aan twintig titels zitten te onthullen. Hans Vanaken, Brandon Mechele en voorzitter Bart Verhaeghe duwden op een blauwe knop, de rest is vanaf heden geschiedenis.

Met een druk op de knop kwam het nieuwe ontwerp naar boven, met heel veel gejuich tot gevolg. De sfeer zat er volgens Het Laatste Nieuws goed in. Er zouden zo'n 8.000 fans aanwezig zijn in de Brugse binnenstad.

Feestje gaat onverminderd verder voor de supporters van Club Brugge

"Het zijn de zeven mooiste jaren uit mijn carrière geweest", liet afscheidnemend doelman Simon Mignolet zich ontvallen op het podium. Hans Vanaken begon dan weer mee te zingen met onder meer Baila de Gasolina.





Rond half acht vertrokken de spelers weer, terwijl de fans het feestje verder konden zetten. Er stond overigens een helikopter klaar om de belangrijkste spelers naar de Pro League-awards te brengen, waar er nog wat individuele prijzen op hun zullen wachten vermoeden we op zijn minst.