Aernout Van Lindt
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie
Club Brugge werd afgelopen donderdag kampioen. Zondag werd dat al goed gevierd in het eigen stadion, maar een dagje later gingen ze er nog verder op door met een mooie parade in de binnenstad van Brugge. Daar was heel wat te beleven.

Het was verzengend warm in Brugge, maar toch kwamen er heel veel mensen opdagen in de Brugse binnenstad om de spelers en staff van Club Brugge toe te zingen, toe te juichen en hun woorden te horen bij het binnenhalen van de titel.

De brandweer zorgde voor afkoeling door water te sproeien over de aanwezige fans - of hoe een 'waterkanon' niet altijd iets negatiefs hoeft te betekenen voor mensen. Raphael Onyedika was de enige grote afwezige. De Nigeriaan lag ziek in bed. De rest van de spelers maakten er wel een enorm feestje van.

De tweede ster van Club Brugge werd onthuld aan de supporters

Er werd gezongen, gedanst en gevierd dat het een lievenlust was. Ivan Leko haalde zijn beste dansmoves boven en daarna was het tijd om de fabuleuze tweede ster die Club Brugge krijgt omdat ze nu aan twintig titels zitten te onthullen. Hans Vanaken, Brandon Mechele en voorzitter Bart Verhaeghe duwden op een blauwe knop, de rest is vanaf heden geschiedenis.

Met een druk op de knop kwam het nieuwe ontwerp naar boven, met heel veel gejuich tot gevolg. De sfeer zat er volgens Het Laatste Nieuws goed in. Er zouden zo'n 8.000 fans aanwezig zijn in de Brugse binnenstad.

Feestje gaat onverminderd verder voor de supporters van Club Brugge

"Het zijn de zeven mooiste jaren uit mijn carrière geweest", liet afscheidnemend doelman Simon Mignolet zich ontvallen op het podium. Hans Vanaken begon dan weer mee te zingen met onder meer Baila de Gasolina.

Rond half acht vertrokken de spelers weer, terwijl de fans het feestje verder konden zetten. Er stond overigens een helikopter klaar om de belangrijkste spelers naar de Pro League-awards te brengen, waar er nog wat individuele prijzen op hun zullen wachten vermoeden we op zijn minst.

🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

28 [R]

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

snuffel snuffel over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie
