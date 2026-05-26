Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Heel wat prominenten uit het Belgische voetbal waren maandagavond aanwezig op de Pro League Awards. Kenneth Bornauw maakt deel uit van de Anderlechtse delegatie en geeft een stand van zaken over wat eraan komt, evenals over de uitdagingen van deze zomer... en de komende mercato's.

Anderlecht trok dit jaar niet bepaald met een vrolijk gemoed naar de Pro League Awards. Los van het moeilijke seizoen dat de club op alle niveaus heeft doorgemaakt, kwam de ceremonie bovendien amper 24 uur na de 5-1-oorveeg in het Dudenpark.

Aanwezig in de tribune in Vorst kon Kenneth Bornauw maar weinig smaken wat hij zag. "Het was gewoon niet genoeg. Wat mij het meest stoorde, was het gebrek aan mentaliteit", grimaste de CEO van Anderlecht in een gesprek met Het Laatste Nieuws op de Pro League-awards.

Anderlecht veroordeeld om weer van een leeg blad te beginnen?

De club wil deze zomer weer op gezondere fundamenten bouwen. "Mentaliteit hangt nauw samen met de cultuur die je er doorheen het seizoen in slaagt te installeren. Dat vraagt ook sterk leiderschap binnen de club, bij de technische staf en de sportief directeur. Ook de samenstelling van de kern speelt een belangrijke rol. Daar moeten we deze zomer keihard aan werken."

Maar het gezegde is bekend: Rome is niet op één dag gebouwd. "Laten we zeggen dat je twee seizoenen en vier transferperiodes nodig hebt om de kern volledig te herwerken. Wij willen deze zomer al een belangrijke stap zetten", vindt Bornauw. Een scenario dat Anderlecht intussen maar al te goed kent: tijd nodig hebben om een nieuwe koers uit te tekenen, terwijl de verwachtingen nauwelijks ruimte laten voor fouten.



Begint dat met een trainerswissel en een mogelijke rol van Jérémy Taravel als assistent van de toekomstige T1? "Daar zeg ik vandaag niets over. We gaan deze week samen met Antoine Sibierski evalueren. Jérémy is vandaag op vakantie vertrokken. We zullen met hem en zijn entourage praten. We doen geen uitspraken in de media vóórdat dat gesprek heeft plaatsgevonden."