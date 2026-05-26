Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Lionel Messi is dit weekend bij Inter Miami geblesseerd uitgevallen. Zijn club heeft gecommuniceerd over de blessure van de Argentijn.

We hadden het er deze maandag al over: Lionel Messi liet heel Argentinië schrikken toen hij in de 73e minuut van de wedstrijd tussen Inter Miami en Philadelphia Union naar de kant ging. De achtvoudige Ballon d'Or leek duidelijk wat last te hebben, maar het bleef afwachten of het om een echte blessure ging dan wel om een voorzorgsmaatregel van club en speler.

Inter Miami publiceerde maandagavond een medisch communiqué en bevestigt daarmee wat de eerste berichten van de Argentijnse journalist Gastón Edul al stelden: Lionel Messi zou slechts last hebben van een lichte spieroverbelasting.

Lionel Messi kan zich richten op Argentinië

Messi, die voor zijn vervanging nog beslissend was met twee assists in een spectaculaire 6-4-zege, vroeg zelf om een wissel. Volgens het communiqué van Inter Miami gaat het inderdaad om spiervermoeidheid:

"Na bijkomende medische onderzoeken op maandag wijst de voorlopige diagnose op een overbelasting door spiervermoeidheid ter hoogte van de linkerhamstring", klinkt het op de officiële website van de club uit Florida.





Inter Miami geeft geen concrete terugkeerdatum voor La Pulga, maar één zaak lijkt duidelijk: Lionel Messi komt in de MLS niet meer in actie voor het WK 2026. Dat moet het laatste grote toernooi worden van de Argentijn met de Albiceleste, die haar in 2022 veroverde wereldtitel zal verdedigen — de eerste wereldbeker uit de carrière van Lionel Messi.