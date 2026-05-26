Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Franz en Glenn Tangala staan soms als tegenstanders op het veld in tweede afdeling, maar delen dezelfde droom: doorbreken als profvoetballer. Ondanks hun onderlinge duels blijft de band tussen de broers bijzonder sterk.

Broers met dezelfde ambitie

De familie Tangala ademt voetbal. Franz, Glenn en Yohen bouwen elk aan hun eigen parcours in het Belgische voetbal. Franz Tangala speelt momenteel bij Jong Essevee en hoopt door te stromen naar de A-kern van Zulte Waregem. Zijn jongere broer Glenn komt uit voor Oudenaarde, maar maakt komende zomer de overstap naar Sparta Petegem Deinze.

Ook oudste broer Yohen trekt naar die club, waardoor er volgend seizoen mogelijk drie broers tegelijk op het veld staan in wedstrijden tegen Jong Essevee. Toch ligt de focus voor Franz vooral op zijn persoonlijke ambitie. “Ik werk elke dag om profvoetballer te worden”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. De 21-jarige verdediger blijft hopen op zijn kans bij Essevee, al weet hij nog niet wat de toekomst brengt.

Samen naar de wedstrijd

Hoewel ze soms lijnrecht tegenover elkaar staan, rijden Franz en Glenn nog steeds samen naar onderlinge wedstrijden. Dat zorgt geregeld voor grappige momenten in de wagen, maar over voetbal wordt nauwelijks gesproken.

“Onderweg hebben we het niet over de tactiek”, zegt Glenn lachend. “Anders krijgen we problemen met onze trainers.” In plaats daarvan plagen de broers elkaar wat en luisteren ze samen naar muziek. Volgens Franz probeert hij voor elke match wel informatie los te krijgen over de positie van zijn broer op het veld. “Hij doet daar altijd geheimzinnig over”, klinkt het met een glimlach.

Even geen broers op het veld

Eenmaal aangekomen aan het stadion verandert de sfeer. Dan verdwijnen de familiale banden tijdelijk naar de achtergrond. “Als we uitstappen in Zulte of Oudenaarde, wens ik Glenn geen succes”, vertelt Franz. “Van dan af zijn we even geen broers.”

Dat competitieve gevoel typeert de mentaliteit van beide spelers. Ondanks hun hechte band willen ze allebei vooral winnen en hun carrière verder uitbouwen. Terwijl Glenn momenteel revalideert van een operatie aan de achillespees en mikt op een comeback in november, blijft Franz hopen op zijn grote doorbraak bij Zulte Waregem.

2e amateurliga A

 Speeldag 30
RFC Wetteren RFC Wetteren 0-4 KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
Mandel United Mandel United 1-1 Hamme VW Hamme VW
KVK Westhoek KVK Westhoek 2-0 SV Oostkamp SV Oostkamp
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 FC Lebbeke FC Lebbeke
FC Gullegem FC Gullegem 5-0 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 2-1 KM Torhout KM Torhout
Racing Club Gent Racing Club Gent 2-0 Sp. Petegem Sp. Petegem

