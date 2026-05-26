Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

De zware nederlaag tegen Union heeft de crisis bij Anderlecht opnieuw blootgelegd. Terwijl sportief directeur Antoine Sibierski zich opmaakt voor een zomer vol belangrijke beslissingen, ziet Hein Vanhaezebrouck vooral een dieperliggend probleem binnen de clubstructuur.

De voormalige coach van paars-wit spaart zijn kritiek niet en wijst op de voortdurende inmenging boven de sportieve leiding. Voor Sibierski wacht alvast een stevige uitdaging. Anderlecht staat opnieuw voor een heropbouw en moet niet alleen de spelerskern evalueren, maar ook een nieuwe hoofdcoach aanstellen. Volgens Vanhaezebrouck ligt daar een cruciale opdracht.

Meer kwaliteit in spelersgroep dan gezegd

“Ze spreken nu opnieuw over een nieuwe start”, merkt hij kritisch op bij Sporza. “Maar hoeveel nieuwe starten heeft Anderlecht onder dit beleid al gekend?”

De ex-trainer gelooft niet dat de oplossing ligt in een complete schoonmaak van de kleedkamer. Integendeel zelfs. Volgens hem wordt de kwaliteit binnen de huidige spelersgroep onderschat.

“Ik hoor mensen zeggen dat heel die kern weg moet, maar dat klopt niet”, stelt Vanhaezebrouck. “Er zit meer materiaal in die ploeg dan vandaag wordt beweerd.”

Voor hem draait het vooral om structuur en leiderschap. Anderlecht moet volgens hem eindelijk duidelijke keuzes maken en die vervolgens consequent aanhouden.





“Je moet iemand de sleutels geven”, klinkt het duidelijk. “Maar dan wel iemand met de juiste kwaliteiten. Ik ken Sibierski niet goed genoeg om daarover te oordelen, maar zijn eerste grote opdracht wordt meteen beslissend: wie wordt de coach?”

Die trainer moet volgens Vanhaezebrouck meer zijn dan alleen een tactisch brein. Anderlecht heeft nood aan een figuur die de club opnieuw richting kan geven.

“Dat moet iemand zijn die die club echt op zijn schouders kan nemen”, zegt hij. “Als je de juiste persoon vindt en je geeft hem samen met de sportieve directie de controle, dan kan het snel keren.”

Na twee nederlagen begint het al te wringen

Precies daar wringt volgens Vanhaezebrouck echter al jaren het schoentje. Zonder Marc Coucke bij naam te noemen, verwijst hij duidelijk naar de invloed die boven de sportieve cel blijft hangen.

“Boven die sportieve directie duiken altijd andere visies en bemoeienissen op”, analyseert hij scherp. “Na twee nederlagen begint het opnieuw te wringen. Dat is al jaren het grote probleem van Anderlecht.”

Daarnaast wijst Vanhaezebrouck ook op de torenhoge verwachtingen die volgens hem niet langer stroken met de realiteit van de club.

“Ik heb het al eerder gezegd: Anderlecht moet een seizoen starten met de ambitie om vierde te eindigen”, besluit hij. “Alles wat beter is, moet je vandaag als een succes beschouwen.”