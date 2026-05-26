Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Voetbaljaargang 2025 - 2026 is er wederom eentje om héél snel te vergeten voor RSC Anderlecht. Philippe Albert neemt dan ook geen blad voor de mond als het over de Belgische recordkampioen gaat.

"Uiteindelijk was het seizoen niet zo slecht", klonk het zondagavond uit de mond van Jérémy Taravel. "We hebben de finale van de Beker van België gehaald én zijn erin geslaagd om een Europees ticket te bemachtigen."

De (voormalige?) coach van RSC Anderlecht liet het zich ontvallen na een 5-1-nederlaag op het veld van Union SG. Het geeft aan hoe diep de Belgische recordkampioen ondertussen is gevallen.

Het doet ook Philippe Albert pijn om te zien wat er anno 2026 van Anderlecht is geworden. De voormalige Rode Duivel verdedigde tussen 1992 en 1994 de paars-witte kleuren én versierde in het Astridpark zijn transfer naar Newcastle United.

Philippe Albert neemt geen blad voor de mond

"De voorbije seizoenen zijn de slechte beslissingen elkaar blijven opvolgen", is Albert héél streng in La Tribune. "Er waren wel enkele lichtpuntjes, maar eigenlijk bleef het achteruit gaan."

Albert weet zelfs op welk moment het verval is gestart. "De slechte beslissingen zijn begonnen met het ontslag van René Weiler", is de voormalige verdediger héél duidelijk. "Sindsdien is Anderlecht stelselmatig weggezakt."





In 2017 pakte Anderlecht onder Weiler de laatste landstitel. De fans waren allesbehalve een fan van de rationele voetbalbenadering van de Zwitserse coach. Voor de huidige coach van DC United is defensieve organisatie dé basis. Hoe er werd gewonnen? Dat maakt niet uit.

"Er kwam veel kritiek op de manier waarop Anderlecht onder Weiler de titel heeft gewonnen", besluit Albert. "Maar geloof me: het zal nog héél lang duren vooraleer ze een volgende titel kunnen vieren."

Géén verzachtende omstandigheden

Albert kijkt dan ook niet naar verzachtende omstandigheden. "Ik geef het voorbije seizoen van Anderlecht een drie op tien. En dan ben ik nog héél mild."