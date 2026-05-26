Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4349

Voetbaljaargang 2025 - 2026 is er wederom eentje om héél snel te vergeten voor RSC Anderlecht. Philippe Albert neemt dan ook geen blad voor de mond als het over de Belgische recordkampioen gaat.

"Uiteindelijk was het seizoen niet zo slecht", klonk het zondagavond uit de mond van Jérémy Taravel. "We hebben de finale van de Beker van België gehaald én zijn erin geslaagd om een Europees ticket te bemachtigen."

De (voormalige?) coach van RSC Anderlecht liet het zich ontvallen na een 5-1-nederlaag op het veld van Union SG. Het geeft aan hoe diep de Belgische recordkampioen ondertussen is gevallen.

Het doet ook Philippe Albert pijn om te zien wat er anno 2026 van Anderlecht is geworden. De voormalige Rode Duivel verdedigde tussen 1992  en 1994 de paars-witte kleuren én versierde in het Astridpark zijn transfer naar Newcastle United.

Philippe Albert neemt geen blad voor de mond

"De voorbije seizoenen zijn de slechte beslissingen elkaar blijven opvolgen", is Albert héél streng in La Tribune. "Er waren wel enkele lichtpuntjes, maar eigenlijk bleef het achteruit gaan."

Albert weet zelfs op welk moment het verval is gestart. "De slechte beslissingen zijn begonnen met het ontslag van René Weiler", is de voormalige verdediger héél duidelijk. "Sindsdien is Anderlecht stelselmatig weggezakt."

Wanneer mag RSC Anderlecht eindelijk nog eens de Belgische landstitel vieren?

In 2017 pakte Anderlecht onder Weiler de laatste landstitel. De fans waren allesbehalve een fan van de rationele voetbalbenadering van de Zwitserse coach. Voor de huidige coach van DC United is defensieve organisatie dé basis. Hoe er werd gewonnen? Dat maakt niet uit.

"Er kwam veel kritiek op de manier waarop Anderlecht onder Weiler de titel heeft gewonnen", besluit Albert. "Maar geloof me: het zal nog héél lang duren vooraleer ze een volgende titel kunnen vieren."

Géén verzachtende omstandigheden

Albert kijkt dan ook niet naar verzachtende omstandigheden. "Ik geef het voorbije seizoen van Anderlecht een drie op tien. En dan ben ik nog héél mild."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht

Meer nieuws

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

21:40
'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

22:30
Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

22:02
Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

19:40
8
OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

21:21
Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

20:40
1
Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

18:20
'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

'Deze spits die we in België héél goed kennen wordt de nieuwe aanvalsleider van Chelsea'

20:20
Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams'

19:00
3
RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

RECONSTRUCTIE: Manchester City deed in... april nog een laatste poging om Vincent Kompany te overtuigen

20:02
'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'

17:40
Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

19:20
Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

Dit is waarom Club Brugge geen twijfel heeft bij 33-jarige Guilian Preud'homme in moeilijkste zomer ooit

18:40
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

18:00
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:20
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
2
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
31
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
2
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
13
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
9
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
3
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
6
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel TIGERMANIA TIGERMANIA over Ferme wending? 'Buitenlandse topclub wil De Busser wegkapen voor neus van diverse Belgische teams' Fan1880 Fan1880 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen Jasperd Jasperd over Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening Dirk1897 Dirk1897 over 'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet' Meut Meut over Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf Dantie Dantie over Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar FC BRUGES FC BRUGES over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen FC BRUGES FC BRUGES over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Eric Stevens Eric Stevens over Kevin Mac Allister a-t-il joué son dernier match pour l'Union ? Sa réponse aux supporters Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved