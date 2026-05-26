Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Thomas Meunier staat voor een nieuwe wending in zijn carrière. Na twee seizoenen bij LOSC Lille vertrekt de ervaren Rode Duivel transfervrij uit Frankrijk. En dat maakt van de 34-jarige flankverdediger plots één van de interessantste opportuniteiten op de Belgische markt.

Meunier is deze zomer een vrije speler en staat open voor gesprekken met verschillende clubs. Opvallend daarbij: de ex-speler van Club Brugge, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund kiest ervoor om zélf zijn onderhandelingen te voeren, zonder makelaar of agentschap. Meunier wil volledige controle over zijn toekomst.

Een profiel waar Belgische topclubs nood aan hebben

En precies daarom zou zijn naam de komende weken ook in België opnieuw kunnen opduiken. Want als er één ding duidelijk geworden is bij verschillende Belgische topclubs, dan is het wel het gebrek aan ervaring, leiderschap en maturiteit binnen de kern.

Zeker Anderlecht hamert daar intern momenteel enorm op. De nieuwe sportieve baas Antoine Sibierski maakte de voorbije weken meermaals duidelijk dat paars-wit opnieuw spelers wil aantrekken met persoonlijkheid, mentaliteit en ervaring. Meunier past perfect in dat profiel.

De rechtsachter heeft meer dan 65 interlands op zijn teller, speelde Champions League op topniveau en maakte deel uit van de gouden generatie van de Rode Duivels. Bovendien blijft hij fysiek nog competitief genoeg om een rol van betekenis te spelen. Dat hij mee naar het WK 2026 trekt met België onderstreept dat ook.

Anderlecht ligt gevoelig, maar niet onmogelijk

Uiteraard zou een overstap naar Anderlecht bijzonder gevoelig liggen gezien zijn verleden bij Club Brugge. Meunier groeide in Brugge uit tot publiekslieveling en won er titels voor hij naar PSG trok. Toch sloot de Rode Duivel een transfer naar Anderlecht in het verleden zelf nooit uit.



Integendeel zelfs: Meunier gaf eerder al aan dat hij openstaat voor een terugkeer naar België en dat hij vooral kijkt naar het sportieve project en zijn persoonlijke situatie. Net daardoor blijft Anderlecht een interessante piste.

Paars-wit zoekt ervaring, leiderschap én winnaarsmentaliteit. Bovendien wil de club opnieuw een sterkere Belgische identiteit creëren in de kleedkamer. Een profiel als Meunier zou op dat vlak meteen gewicht in de groep brengen.

Alleen blijft de vraag uiteraard financieel. Anderlecht kan nog steeds geen exuberante salarissen uitdelen en Meunier zal ondanks zijn leeftijd geen goedkope speler worden.

Antwerp en Standard zoeken ook leiders

Ook Antwerp en Standard zouden sportief perfect een speler als Meunier kunnen gebruiken. Bij Antwerp dreigt opnieuw een zomer van veranderingen. Marc Overmars wil de kern verjongen, maar tegelijk beseft de club dat ervaring noodzakelijk blijft om competitief te blijven. Zeker Europees ervaring ontbreekt vaak wanneer het moeilijk wordt.

Standard zit dan weer volop in een heropbouw en probeert opnieuw een sterke ruggengraat te creëren. Alleen ligt het financiële plaatje daar nog veel moeilijker. In Luik zou Meunier sportief perfect passen qua karakter en mentaliteit, maar het is zeer de vraag of de Rouches zo’n dossier financieel kunnen dragen.

Meunier wil snel duidelijkheid

Wat de situatie extra interessant maakt, is dat Meunier zijn toekomst liefst snel geregeld ziet. De Rode Duivel wil met een gerust hoofd richting het WK trekken en daarom lijkt hij geen transfersoap van maanden te willen maken.

Dat hij zijn onderhandelingen zelf voert, toont ook dat hij bewust nadenkt over zijn laatste grote carrièrekeuze. Meunier zoekt wellicht meer dan enkel geld. Speeltijd, sportieve ambitie, stabiliteit en zijn rol binnen een project zullen minstens even belangrijk zijn.

En precies daarom zou hij voor Belgische topclubs plots een unieke kans kunnen worden. Want spelers met zijn ervaring, internationale uitstraling én winnaarsmentaliteit komen zelden transfervrij op de markt terecht.