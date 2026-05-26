Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
'Anderlecht wil doordrukken voor miljoenendeal met sterkhouder Basel'
Het zou wel eens een bijzonder pittige en interessante transferzomer kunnen gaan worden. Dat gaat mogelijk ook in de Belgische Jupiler Pro League heel wat vuurwerk opleveren. Er staat alvast een speler op de radar bij verschillende ploegen. Anderlecht dringt nu aan.

Marin Soticek is een 21-jarige Kroatische jeugdinternational die sinds 2024 het mooie weer maakt bij het Zwitserse Basel. Bij dat team speelde hij dit seizoen uiteindelijk 28 wedstrijden, waardoor hij een belangrijke speler is geworden.

En dat levert hem ook de nodige aandacht op van heel wat ploegen in diverse landen. De 21-jarige rechtsbuiten heeft op dit moment een marktwaarde van twee miljoen euro volgens Transfermarkt - al is dat al drie miljoen euro geweest.

RSC Anderlecht heeft nog steeds interesse in Marin Soticek

Mogelijk moet hij wel nog meer geld opleveren dan twee of drie miljoen euro. Diverse Belgische ploegen waren alvast geïnteresseerd in de ploeg, al zijn er heel wat kapers op de kust voor de Belgische teams die hem willen.

Ook vanuit Duitsland zou er namelijk interesse zijn. Toch als we transfergoeroe Rudy Galetti mogen geloven. Die weet dat er ondanks een contract tot juni 2028 wel degelijk deze zomer een transfer van Soticek kan volgen.

Rudy Galetti ziet transfer naar Anderlecht wel gebeuren deze zomer

De transfergoeroe heeft ondertussen ook duidelijk gemaakt dat er nog steeds interesse is van Anderlecht, net zoals dat een paar maanden geleden al het geval was. Bovendien zou Basel nu wel willen meewerken aan een mogelijke transfer van Soticek, die nog de nodige miljoenen kan gaan opleveren.

In de winter weigerde Basel volgens Galetti nog een stevig bod van paars-wit op de Kroaat. Nu zou de Zwitserse club wel openstaan voor onderhandelingen, al zal dat dus niet tegen dumpingprijzen zijn. Benieuwd of nieuwe sterke man Sibierski meteen zijn eerste deal zal weten af te ronden. Het zou minstens het plan moeten zijn, want er zijn natuurlijk nog steeds de nodige kapers op de kust voor hem.

