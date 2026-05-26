Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De teleurstelling van januari zat diep bij Christos Tzolis. De Griekse sterkhouder van Club Brugge werd maandenlang beschouwd als dé topfavoriet voor de Gouden Schoen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een derde plaats.

Tot zijn frustratie zag hij de trofee naar ex-Club Brugge-middenvelder Ardon Jashari gaan, die de prijs op een half seizoen won. Maandagavond volgde echter alsnog de erkenning voor zijn indrukwekkende seizoen: Tzolis werd verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Ongelooflijke cijfers van Tzolis

En die bekroning kwam allesbehalve uit de lucht vallen. Tzolis kreeg zijn trofee uit handen van zijn broer Vasilis en straalde na afloop tevredenheid uit. “Dit betekent heel veel voor mij”, reageerde de 24-jarige aanvaller. “We hebben een geweldig seizoen gehad als ploeg. Mijn ploegmaats hebben mij geholpen om dit niveau te bereiken.”

De award verzacht ongetwijfeld de ontgoocheling van de Gouden Schoen-verkiezing. Toen probeerde Tzolis zijn ontgoocheling nog diplomatisch te verwoorden. Dat hij maandag ook nog eens bekroond werd als assistkoning van de Jupiler Pro League onderstreept alleen maar hoe dominant zijn seizoen was.

De cijfers van Tzolis zijn ronduit indrukwekkend. In de reguliere competitie tekende hij voor negen doelpunten en dertien assists, maar vooral in de Champions’ Play-offs tilde hij zijn niveau naar ongekende hoogtes. Acht goals en tien assists in amper tien wedstrijden: niemand deed ooit beter in de geschiedenis van de nacompetitie.

Hans Vanaken probeert Tzolis in Brugge te houden

De logische volgende vraag luidt dan ook: blijft Tzolis nog in Brugge of verzilvert hij zijn topjaar met een grote transfer? Zelf houdt hij voorlopig alle opties open. “Eerst ga ik naar de nationale ploeg en daarna wil ik tijd doorbrengen met familie en vrienden”, zegt hij. “Nadien zien we wel. Ik heb een geweldige connectie met Club Brugge, dus ik voel geen stress.”

Dat neemt niet weg dat een stap naar een topcompetitie hem aanspreekt. “Premier League, La Liga of Serie A… dat zijn de beste competities ter wereld. Iedereen droomt ervan om daar te spelen. Maar spelen voor de beste club van België is ook bijzonder.”

Binnen de kleedkamer is er alvast één man die hoopt dat Tzolis nog een seizoen blijft. Hans Vanaken zou volgens de Griek actief proberen om hem én andere spelers te overtuigen om in Brugge te blijven. “We hebben een goeie band”, vertelt Tzolis. “Hans wil volgend seizoen opnieuw samen voor de titel gaan. Hij probeert trouwens nog andere spelers te overtuigen.”

En de gemiste Gouden Schoen? Daar kan Tzolis intussen alweer mee lachen. “Misschien win ik die wel op één ronde”, grijnst hij.

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

