Aernout Van Lindt
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt
Foto: © photonews
Zoals verwacht neemt Dévy Rigaux afscheid van Club Brugge. De sterke man trekt naar Feyenoord. En dus moeten er bij Club Brugge een aantal aanpassingen gaan gebeuren aan het organogram, zo blijkt.

"Director of Football Dévy Rigaux verlaat Club Brugge en trekt naar Feyenoord Rotterdam. Dévy Rigaux werkte sinds 2009 voor Blauw-Zwart in verschillende rollen en was sinds 2024 aan de slag als Director of Football bij Club Brugge."

"De West-Vlaming behaalde de landstitel in 2024 en 2026 en de beker van België in 2025. CEO Bob Madou blijft aan het hoofd staan van de sportieve directie die aan hem rapporteert en die er als volgt zal uitzien", opent Club Brugge een persbericht op de eigen webstek.

"Maarten Dedobbeleer blijft in zijn rol als Sports Director eindverantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen binnen de sportieve structuur van de club, waaronder scouting, performance, coaching, analyse en de samenstelling van de spelerskern. Guilian Preud'homme komt over van Club NXT waar hij CEO was en zal zich als Recruitment Director focussen op alle inkomende- en uitgaande transferdossiers alsook de spelerscontracten van de A-kern en NXT U23. Jan Van Haaren promoveert tot Director of Football Intelligence waarbij hij zich zal focussen op het verder evidence-based maken van de sportieve werking."

CEO Bob Madou heeft woorden van lof voor Rigaux: “In de eerste plaats wil ik Dévy bedanken. 17 jaar lang maakte hij deel uit van onze mooie Club en de laatste 2.5 jaar was hij in zijn rol van Director of Football zeer belangrijk voor onze sportieve werking en bij uitstek onze transferwerking. Als Club geloven we zeer hard in ons sportief model en daarom kiezen we ervoor om Guilian te laten doorstromen van Club NXT en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de transfers van de A-kern. Met Jan Van Haaren voegen we extra knowhow toe aan de wetenschappelijke kant van onze werking. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee voldoende gewapend zijn.”



Dévy Rigaux neemt trots afscheid: “Ik kijk met een zeer warm en dankbaar gevoel terug op mijn periode bij Club Brugge. Trots overheerst na de vele jaren gevuld met prijzen, succesvolle transfers en unieke avonden in Jan Breydel. Deze Club heeft me niet alleen als professional maar ook als mens gevormd. De winnaarscultuur die ik hier kon beleven en mee uitbouwen zal ik nooit vergeten. Ik wil iedereen waarmee ik nauw samenwerkte bedanken voor de vele mooie momenten."

Structuur van het team wordt stevig aangepakt na vertrek Rigaux van Club Brugge naar Feyenoord

"Met het doorschuiven van Preud’homme naar de A-kern wordt ook de organisatie van Club NXT aangepast. De rol van CEO NXT zal ophouden te bestaan waarbij NXT sterker geïntegreerd wordt binnen de volledige Sports werking." 

"Jarno Verheye, huidig Academy Director, wordt Manager Club NXT, en zal hierbij verantwoordelijk zijn voor de coördinatie tussen Performance en Coaching, dit zowel voor U23 als alle Academy-teams van U8 tot U18. Binnen Club YLA tenslotte zal Kevin de Haspe als Manager Club YLA de verantwoordelijkheid dragen over de Academy en het 1e elftal. Leo van der Elst behoudt zijn functie als Manager YLA 1."

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

