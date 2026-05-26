DONE DEAL: Union maakt er werk van en heeft nieuwe hoofdsponsor: "Enorm trots"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Orange wordt de nieuwe front-of-shirtpartner van Union SG. Sinds 2022 prijkte Lotto op het shirt van de Brusselaars, maar nu wordt het dus een nieuwe sponsor. De Brusselaars willen zo blijven doorgroeien, ook op financieel gebied.

"Orange Belgium kondigt met trots de samenwerking met Royale Union Saint-Gilloise aan. Het bedrijf stapt in als officiële sponsor van de club en brengt twee sterke, gelijkgestemde partners samen. De samenwerking versterkt de aanwezigheid van Orange in het Belgische voetbal en brengt fans dichter bij het spel, zowel in het stadion als online", aldus Union SG op haar webstek.

"Orange en Union zijn een natuurlijke match. Als club met een rijke geschiedenis, een sterk palmares en een diverse, zeer betrokken fanbase belichaamt Union de gepassioneerde geest van het hedendaagse Belgische voetbal. Orange brengt zijn digitale kracht in dit verhaal en combineert de sportieve uitstraling van de club met snelle en betrouwbare netwerken, vlekkeloos streamen en innovatieve tools voor een moderne beleving."

"Sport brengt mensen samen, ongeacht achtergrond of generatie, net zoals technologie hen verbindt. Door supporters in staat te stellen elke wedstrijddag betrouwbaar te volgen, te delen en te genieten, bouwt dit partnerschap een diepere band met de gemeenschappen en fans die het hart van de club vormen."

"Vanaf het seizoen 2026/27 verschijnt Orange op de voorkant van de shirts van Union in alle binnenlandse en Europese competities", aldus nog Union SG in het persbericht. Ook CEO Philippe Bormans is alvast in de wolken met de deal.

CEO Bormans is enorm trots

"We zijn enorm trots Orange te verwelkomen als nieuwe hoofdpartner van Royale Union Saint-Gilloise. Dit partnerschap brengt twee sterke, ambitieuze merken samen die diepgeworteld zijn in het Belgische landschap", aldus Bormans.

"We delen dezelfde toewijding aan innovatie, nabijheid met onze gemeenschappen en passie in de beleving die we onze supporters en partners bieden. Deze samenwerking markeert een nieuwe belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de club en we kijken ernaar uit om deze weg samen op lange termijn te bewandelen."

