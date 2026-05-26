Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Droef nieuws heeft ons bereikt vanuit Nigeria. Hoewel het nieuws nog niet bevestigd is door officiële nieuwsmedia is het wel ingeslagen als een bom. De 21-jarige Victor Udoh die we nog kennen van bij Royal Antwerp FC zou zijn overleden.

Volgens Nigeriaanse media zou Victor Udoh deze nacht zijn overleden. Hij was gisteren nog gespot op een feestje in Nigeria, maar zou in de loop van deze nacht mogelijk zijn overleden aan de gevolgen van een voedselvergiftiging.

De bronnen zijn nog niet helemaal duidelijk over wat er precies is gebeurd, maar het nieuws is ondertussen ook al in België binnen gesijpeld. Op Twitter en Facebook regent het dan ook reacties over de dood van de onfortuinlijke jonge voetballer.

"Met droefenis melden we het overlijden van Victor Udoh. De 21 jarige voormalig voetballer van Antwerp is komen te overlijden. Udoh kwam 24 keer voor in de kleuren van Antwerp. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. Voor altijd in ons rood-witte hart", klinkt het onder meer op RoodWit1880.

Victor Udoh kwam in 2023 naar Antwerp en maakte indruk bij de beloften. Dat leverde hem een reeks invalbeurten op in het eerste elftal. Onder voormalig coach Mark van Bommel mocht hij veertien keer opdraven als invaller, en ook onder Jonas De Roeck kreeg hij aanvankelijk speelminuten.

Ex-speler Royal Antwerp FC wilde zich opnieuw gaan lanceren

In 2025 werd hij naar de B-kern gezet van Antwerp, maar hij vond daarna wel een oplossing bij Southampton in Engeland. Zij wilden hem afgelopen jaar verder gaan ontwikkelen, met het oog op een mogelijke doorbraak in het eerste elftal.





Zes maanden later werd hij doorgestuurd naar Tsjechië, waar hij speelde voor Ceske Budejovice. De marktwaarde van Udoh was sinds zijn tijd bij Antwerp gezakt volgens Transfermarkt van 600.000 euro naar 10.000 euro. We willen de vrienden en familie van Victor Udoh alvast veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden. RIP, Victor Udoh!