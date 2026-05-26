Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Droef nieuws heeft ons bereikt vanuit Nigeria. Hoewel het nieuws nog niet bevestigd is door officiële nieuwsmedia is het wel ingeslagen als een bom. De 21-jarige Victor Udoh die we nog kennen van bij Royal Antwerp FC zou zijn overleden.

Volgens Nigeriaanse media zou Victor Udoh deze nacht zijn overleden. Hij was gisteren nog gespot op een feestje in Nigeria, maar zou in de loop van deze nacht mogelijk zijn overleden aan de gevolgen van een voedselvergiftiging.

De bronnen zijn nog niet helemaal duidelijk over wat er precies is gebeurd, maar het nieuws is ondertussen ook al in België binnen gesijpeld. Op Twitter en Facebook regent het dan ook reacties over de dood van de onfortuinlijke jonge voetballer.

Victor Udoh zou zijn overleden in Nigeria

"Met droefenis melden we het overlijden van Victor Udoh. De 21 jarige voormalig voetballer van Antwerp is komen te overlijden. Udoh kwam 24 keer voor in de kleuren van Antwerp. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. Voor altijd in ons rood-witte hart", klinkt het onder meer op RoodWit1880.

Victor Udoh kwam in 2023 naar Antwerp en maakte indruk bij de beloften. Dat leverde hem een reeks invalbeurten op in het eerste elftal. Onder voormalig coach Mark van Bommel mocht hij veertien keer opdraven als invaller, en ook onder Jonas De Roeck kreeg hij aanvankelijk speelminuten.

Ex-speler Royal Antwerp FC wilde zich opnieuw gaan lanceren

In 2025 werd hij naar de B-kern gezet van Antwerp, maar hij vond daarna wel een oplossing bij Southampton in Engeland. Zij wilden hem afgelopen jaar verder gaan ontwikkelen, met het oog op een mogelijke doorbraak in het eerste elftal.

Zes maanden later werd hij doorgestuurd naar Tsjechië, waar hij speelde voor Ceske Budejovice. De marktwaarde van Udoh was sinds zijn tijd bij Antwerp gezakt volgens Transfermarkt van 600.000 euro naar 10.000 euro. We willen de vrienden en familie van Victor Udoh alvast veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden. RIP, Victor Udoh! 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Southampton
Victor Udoh

Meer nieuws

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:22
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
19
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
1
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
12
Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

14:20
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
5
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
4
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
2
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
2
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal Reactie

Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
3
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
15
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Play-offs - Finale
Hull City Hull City 1-0 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City Geannuleerd Southampton Southampton

Nieuwste reacties

Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" .. .. over 'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden' Union 60 Union 60 over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Union 60 Union 60 over 🎥 Thorgan Hazard connaît sa sanction après son exclusion lors de son dernier match avec Anderlecht Swakke25 Swakke25 over Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op TheWiseGuy TheWiseGuy over Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over 🎥 Stankovic, Reynders, Vanaken: wie pakt prijzen op Pro League-awards? cartman_96 cartman_96 over Svilar in de prijzen in de Serie A FCB vo altijd FCB vo altijd over Romelu Lukaku legt frustraties over EK helemaal bloot: "Spelers hadden andere bondscoach voorgesteld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved